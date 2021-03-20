Виглядає як знущання: українці за вакцинацію "рознесли" відомого письменника

В Україні для добровільної вакцинації потрібно ставати у чергу, перебування в якій нерідко становить тривалий термін. При цьому знаменитості, на думку українців, отримують вакцину "по блату". Відомий український письменник Сергій Жадан також зробив ін'єкцію, після чого нарвався на критику фанатів.

Про вакцинацію Сергій Жадан розповів на особистих сторінках в соціальних мережах. Поет опублікував фото, зроблене під час процедури в кабінеті лікаря, і закликав українців робити щеплення від коронавіруса, якщо вони мають таку можливість.

"Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість", – лаконічно написав письменник.

Сергій Жадан вакцинувався (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

Реакція мережі на вакцинацію Сергія Жадана

Українці в коментарях нарікають, що дози, яких не вистачає людям похилого віку, дістаються здоровим і молодим знаменитостям, які "працюють на камеру".

Ви мене вибачте, але ось це вакцинування обраних під камери та фото, просто огидно. Коли вагітні, люди похилого віку, астматики та інші групи ризику зі свічкою в руках не можуть знайти та отримати вакцину, ця демонстративно легка і невимушена вакцинація здорових, молодих і, найчастіше, не бідних людей виглядає як знущання. Не очікувала побачити Сергія в цій компанії.

Попри повагу до творчості та особистості, я підписуюся під кожним коментом, що це фото наче знущання, бо моя мати з легеневою хворобою, що є літною жінкою і вихователькою буде чекати дуже довго поки всім селебриті зроблять залишкові дози. Де адекватна логістика в цій країні! Ми б зробили, та де можливість у простих смертних!

Ось так на камеру курвляться вже колишні моральні авторитети.

Дуже хочеться, але років через 5 найближча дата для мене.

Ви лікар чи військовослужбовець? До якої категорії належите?

Якщо чесно, така порада виглядає трохи знущально. Адже для простих смертних вакцина недоступна.

З задоволенням, років через 20, як я розумію...

Скріншоти (facebook.com/serhiy.zhadan)