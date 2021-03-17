Вакцинація від COVID-19: скільки українців планують робити щеплення
У середині березня тільки третина українців (33%) готові робити щеплення від COVID-19. Водночас 61% респондентів не готові, а 6% - коливаються.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Тим, хто сказав, що неготовий вакцинуватися, задавали відкрите запитання, чому вони не готові. Серед них 38% не довіряють вакцині, а якщо додати сумніви у її безпечності (6%), у тому, що вона неперевірена (4%), а також тих, хто сказав, що ця вакцина не влаштовує без пояснень чому (6%), то сумніви у вакцині мають 54% тих, хто не готовий вакцинуватися.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Gallup International у жовтні-грудні 2020 року дві третини українців (65%) були готові щепитися проти коронавірусу, якщо вакцина буде загальнодоступною і вважатиметься безпечною та ефективною.
За даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.