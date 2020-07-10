Як виглядає дача Зеленського, про яку всі говорять: фото зсередині

Як виглядає дача в Конча-Заспі, куди переїхав Зеленський (Колаж РБК-Україна)

У президентській резиденції є чотири спальні, басейн, солярій і масажний кабінет

Президент України Володимир Зеленський разом з родиною переїжджає до державної резиденції Конча-Заспа. Журналісти з'ясували, що сім'я глави держави почала користуватися заміським будинком з липня.

Кортеж президента був зафіксований на виїзді з резиденції в Конча-Заспі вранці, а увечері – на в'їзді. Також вранці була помічена машина першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст "Схем" Михайло Ткач.

В Офісі президента офіційно підтвердили, що Володимир Зеленський переїхав в резиденцію, але відзначили, що це тимчасово.

"Президентська державна дача для слуги народу – це триповерховий маєток на березі більш ніж на дві тисячі квадратних метрів і кількома гектарами навколо. У будинку є чотири спальні, санвузли оздоблені мармуром, ліфт, кінозал, більярдна, сауна, басейн, масажний кабінет", - розповів Михайло Ткач і опублікував фотографії маєтку.

Резиденція президента в Конча-Заспі (Фото: Михайло Ткач, "Схеми")

Цей будинок відомий як "дача Ющенка", оскільки третій президент України прожив у маєтку близько 10 років. До нього дачею в Конча-Заспі користувався Леонід Кучма. У 2015 році в будинку зробили великий ремонт – міняли прокладання каналізаційної мережі, частково замінили дерев'яні сходи та покриття підлоги. Загальна сума всіх робіт потягнула на 5 мільйонів гривень.

Нещодавно з держбюджету було виділено майже 330 тисяч гривень на ремонт системи пожежної сигналізації та аварійно-відновлювальні роботи з поточного ремонту.

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