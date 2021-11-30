Як виглядати стрункішою на фото: секрет дуже простий

Зокрема, виявлено спосіб, який допоможе підтягнути обличчя одним рухом, без використання фотошопу та фільтрів. Тому, як виявилося положення язику впливає на вираз обличчя під час фотосесії.

Також багато людей жаліються, що їхня посмішка на фото виглядає неприродною. Аби уникнути цього, потрібно підняти язик зі звичного положення, підтягнувши його до піднебіння.

Цей простий рух допоможе обличчю стати більш розслабленим та уникне награності на фото. Окрім цього, створиться ефект схуднення на обличчі. Все тому, що з язиком підтягується і лінія підборіддя.

Відповідну вправу потрібно виконувати не тільки під час фотосесії, а й на постійній основі. Вправа допоможе тримати щоки та підборіддя в тонусі.