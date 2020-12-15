Як виглядала вулиця Хрещатик 50 років тому: унікальні, раритетні фото

У мережі показали раритетні фотографії найголовнішої вулиці столиці України - Хрещатику. Знімки з'явилися в Facebook-групі "Старі фото Києва". У кадрі можна побачити Хрещатик у 1979 році. Тоді по ньому ходили тролейбуси, серед автомобілів можна побачити такі марки, як "Волга" і "Москвич" і звичайно ж, символ Хрещатика - квітучі каштани.
Хрещатик у 1979 році (фото: facebook.com/groups)
Але деякі користувачі продовжили віддаватися ностальгії і публікувати такі ж раритетні знімки головної вулиці столиці.
В коментарях українці почали згадувати, що тоді Хрещатиком ходив тролейбус з аеропорту Жуляни, а деякі зазначили, що тоді зелені було набагато більше.
Як ми раніше писали, у мережі з'явилися фотографії Бессарабської площі, які були зроблені понад 100 років тому, в 1890-е роки.