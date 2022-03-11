Виїзд за кордон під час війни: які документи потрібні, кого пропускають, а кого - ні

Щодня через війну Росії проти України десятки тисяч наших громадян вимушені покидати територію країни. Багато з людей, які перетинають державний кордон з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією чи Молдовою, втратили домівки через обстріли окупантів. Також кордон перетинає багато жінок з дітьми.
Але все ж не всі українці можуть виїхати з України сьогодні. Кого не прикордонники розвернуть, а кого пропустять без проблем? Які документи потрібно мати при собі для виїзду за кордон? Що можна з собою провозити? Відповіді на ці питання - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Відразу нагадаємо, що чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни обмежено. Але деяким категоріям все ж дозволено перетин кордону.
Під час воєнного стану перш за все виїхати в іншу країну з України можуть:
Чоловікам від 18 до 60 років теж дозволений виїзд до Європи, але лише у тих випадках, коли вони підпадають під певні категорії. Зокрема, на кордоні пропустять чоловіків, які мають:
Обмеження на виїзд також наразі не стосуються тих чоловіків:
В Польщу: внутрішній паспорт (ID картка), закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію, дозвіл другого з батьків на вивіз дитини (стосується дітей до 16 років). Тест на COVID-19 та підтвердження вакцинації не потрібні.
В Угорщину: внутрішній паспорт (ID картка) або інший документ (посвідчення особи, водійські права, свідоцтво про народження чи будь-який інший документ з фотографією).
В Словаччину: внутрішній паспорт (ID картка), а у разі його відсутності - посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей тощо.
В Румунію: біометричний паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Українці звільняються від карантину.
В Молдову: внутрішній паспорт (ID картка) або інший документ, що посвідчує особу. Тест на COVID-19 та підтвердження вакцинації не потрібні.
Українці їдуть до країн Європи, рятуючись від війни (фото: Getty Images)
У будь-якому випадку при собі варто мати якийсь документ. Тому навіть протерміновані паспорти - це краще, ніж взагалі без документа.
Бо прикордонники мають якось ідентифікувати людину.
Якщо батьки мають бажання залишитися в Україні, а дитину відправити у країну, де не ведуться бойові дії, то це можливо.
Однак загальних правил перетину кордону у такому випадку не існує - прикордонники вирішують ці питання у індивідуальному порядку, зокрема, встановлюють контакти з батьками дитини.
Якщо дитину супроводжують бабусі, рідний дядько чи тітка, то прикордонники все одно вживатимуть заходів, аби ідентифікувати дорослих
Наразі усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр Дзвінкове) працюють у цілодобовому режимі.
Українцям зараз рекомендують для перетину кордону з ЄС обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою.
Стежити за завантаженістю пропускних пунктів можна у режимі онлайн за посиланням.
Конвенція про статус біженців гарантує, що Договірні Держави згідно зі своїми законами та розпорядженнями дозволятимуть біженцям вивіз майна, яке вони привезли з собою на їхні території, до іншої країни, в яку їм було надано право в’їзду для поселення.
Звісно, до вивезення з України заборонені:
Кордон з Угорщиною (фото: Getty Images)
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