RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Видурювала гроші: "дивовижне зцілення" жебрачки у Франківську показали на відео

Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківську жінка займалася жебрацтвом на вулиці, розповідаючи перехожим про нібито свою інвалідність, і що не може ходити. Однак після бесіди з правоохоронцями шахрайка раптом в один момент "зцілилася" і поспішила геть.

Про це 22 квітня передали в муніципальній інспекції Івано-Франківська на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що чергову жебрачку зустріли сьогодні "копи" під час патрулювання центральної частини міста.

Жінка, яка приїхала на Прикарпаття з сусідньої області, видурювала гроші у довірливих громадян, які вірили словам шахрайки та її образу каліки, і від співчуття давали милостиню.

"Проте, після спілкування з нашими інспекторами шахрайка встала, взяла візок в руки і побігла", - йдеться в публікації.

Правоохоронці закликали жителів міста не давати гроші сумнівним особам на вулиці.

"Якщо хочете допомогти комусь, робіть це через перевірені волонтерські організації", - рекомендували вони.

Також в муніципальній інспекції опублікували відео, показавши "чудесне зцілення" жебрачки, яка нібито не могла ходити.

Відео: в Івано-Франківську шахрайка-жебрачка видурювала гроші у перехожих

Раніше повідомлялося, що в Києві довірлива пенсіонерка добровільно віддала аферистам майже 500 тисяч гривень, повіривши, що потрібно рятувати внучку після ДТП.

Нагадаємо, нещодавно була розкрита нова схема шахрайства, коли аферисти під виглядом комунальників обкрадають українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Івано-Франківськинвалидностьпатрульная службамошенничество
Читайте також
Жертва шлюбної афери віддала понад 6 тисяч євро "італійцеві": розкрита схема шахрайства
МВС застерегло усіх українців від шахрайської схеми: "одного дня жінка попросила про допомогу"
Прогноз погоди