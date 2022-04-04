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Видали іржаву гвинтівку 1941 року: полонений "армії ЛДНР" розповів, як їх готували до війни

Колаж РБК-Україна: Полонений з "ЛДНР" розповів як їх готували до війни
Автор: Світлана Мащенко

Полонений так званої "армії ЛДНР" розповів, як їх росіяни готували до війни проти України. Снайперами призначали тих, хто жодного разу не стріляв, а водіями тих, хто не сидів за кермом, в арсеналі гвинтівка Мосіна, 1941-го року.

Про це повідомили в СБУ.

Як розповів 45-річний мешканець містечка Голубівка (колишній Кіровськ), Луганської області, у мирному житті він працював електриком.

У молодості був призваний на строкову службу до лав ЗСУ, але його комісували за станом здоров'я. Однак понад 25 років його примусово мобілізували в якості "гарматного м'яса" для путінської армії.

Жодних вчень для "армій ЛДНР" не проводили

"Взагалі, жодного разу з автомату не вистрілив. В армії служив, у стройбаті, ні разу не стріляв. Думав, може тут хоч покажуть... Зброя, половина іржава..." - каже військовополонений.

"Посади" роздавали навмання і навіть на заперечення мобілізованих, що в них нема відповідних навичок, ніяк не реагували.

"Снайпер каже, а в мене зір не дуже, який я снайпер... А вони - гвинтівку 41-го року, Мосіна. Комедійна армія, ми самі з цього сміялися. Нас пустити, переб'ють як курчат. Ми не солдати, ми не вміємо цього робити", - додав чоловік.

Раніше ми писали, в яких умовах росіяни лишили так звану "армію ДНР".

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