Як вибрати найкращий засіб від комарів і кліщів: головні правила

Комарі і кліщі - це комахи, які можуть передавати небезпечні хвороби. У випадку з паразитами - це бореліоз.

Інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко розповів, як обрати надійний та безпечний засіб від комах (репелент).

Репеленти діють на нюхові рецептори комахи і блокують розпізнавання жертви або змінюють запах на відлякуючий, тому різні засоби мають різну ефективність. ⠀

Золотим стандартом за захисту від комах вважається DEET (ДЕТа).

Тривалість дії залежить від концентрації: від 10% ~ 2 годин і 24% ~ 5 годин. Захист скорочується при купанні, умиванні, навіть потовиділенні і т. п. ⠀

Кращою тактикою буде менша концентрація з більшою частотою нанесення.

Як вибрати для дітей

ДЕТА є безпечним для дітей старше 2 місяців в концентрації 10-30 %, якщо використовувати згідно з інструкцією.

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Для вагітних і годуючих рекомендації не відрізняються від інших дорослих.

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Пікардин менш ефективний, ніж ДЕТА. Він краще як альтернатива або при алергічних реакціях на інші репеленти

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Інші речовини, зокрема PMD і BioUD на основі евкаліпта і екстракту помідорів у високих концентраціях діють за типом DEET 15%, але менш ефективні.

Що неефективно

Більшість продуктів рослинного походження в дослідженнях

не показали належних результатів, хоча популяризація натуральних продуктів на високому рівні (натуральне – це ж круто і корисно)

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Застосування електронних пристроїв не довели своєї ефективності - це марна трата грошей.

Є окрема група, яку потрібно наносити тільки на одяг, зокрема перметрин. Одяг потрібно обробляти протягом 30 секунд + дати йому просохнути

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Цікавий факт, що ефект зберігається навіть після прання (деякі виробники заявляють про ефективність навіть після 30 циклів прання, але це не точно)

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Тому: найкращий захист від кліщів - це поєднання перметрину і ДЕТА.