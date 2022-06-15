ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як вибрати найкращий засіб від комарів і кліщів: головні правила

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 14:07
Як вибрати найкращий засіб від комарів і кліщів: головні правила Як вибрати засіб від паразитів і комах (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Комарі і кліщі - це комахи, які можуть передавати небезпечні хвороби. У випадку з паразитами - це бореліоз.

Інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко розповів, як обрати надійний та безпечний засіб від комах (репелент).

Репеленти діють на нюхові рецептори комахи і блокують розпізнавання жертви або змінюють запах на відлякуючий, тому різні засоби мають різну ефективність. ⠀

Золотим стандартом за захисту від комах вважається DEET (ДЕТа).

Тривалість дії залежить від концентрації: від 10% ~ 2 годин і 24% ~ 5 годин. Захист скорочується при купанні, умиванні, навіть потовиділенні і т. п. ⠀

Кращою тактикою буде менша концентрація з більшою частотою нанесення.

Як вибрати для дітей

ДЕТА є безпечним для дітей старше 2 місяців в концентрації 10-30 %, якщо використовувати згідно з інструкцією.

Для вагітних і годуючих рекомендації не відрізняються від інших дорослих.

Пікардин менш ефективний, ніж ДЕТА. Він краще як альтернатива або при алергічних реакціях на інші репеленти

Інші речовини, зокрема PMD і BioUD на основі евкаліпта і екстракту помідорів у високих концентраціях діють за типом DEET 15%, але менш ефективні.

Що неефективно

Більшість продуктів рослинного походження в дослідженнях
не показали належних результатів, хоча популяризація натуральних продуктів на високому рівні (натуральне – це ж круто і корисно)

Застосування електронних пристроїв не довели своєї ефективності - це марна трата грошей.

Є окрема група, яку потрібно наносити тільки на одяг, зокрема перметрин. Одяг потрібно обробляти протягом 30 секунд + дати йому просохнути

Цікавий факт, що ефект зберігається навіть після прання (деякі виробники заявляють про ефективність навіть після 30 циклів прання, але це не точно)

Тому: найкращий захист від кліщів - це поєднання перметрину і ДЕТА.

Як ми раніше писали, названий найкращий спосіб витягнути кліща з тіла без допомоги лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про безвідмовні рецепти засобів від комарів, які кожен зможе зробити сам в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
комары
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими