Как выбрать самое лучшее средство от комаров и клещей: главные правила

Комары и клещи - это насекомые, который могут передавать опасные болезни. В случае с паразитами - это борелиоз.

Инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко рассказал, как выбрать надежное и безопасное средство от насекомых (репеллент).

Репелленты действуют на обонятельные рецепторы насекомого и блокируют распознавание жертвы/или изменяют запах на отпугивающий, поэтому разные средства имеют разную эффективность. ⠀

Золотым стандартом по защите от насекомых считается DEET(ДЕТа).

Продолжительность действия зависит от концентрации: от 10 % ~ 2 часов и 24 % ~ 5 часов. Защита сокращается при купании, умывании, даже потоотделении и т.п. ⠀

Лучшей тактикой будет меньшая концентрация с большей частотой нанесения.

Как выбрать для детей

ДЕТА является безопасным для детей старше 2 месяцев в концентрации 10-30 %, если использовать согласно инструкции.

⠀

Для беременных и кормящих рекомендации не отличаются от других взрослых.

⠀

Пикардин менее эффективен, чем ДЕТА. Он лучше как альтернатива или при аллергических реакциях на другие репелленты

⠀

Другие вещества, в частности PMD и BioUD на основе эвкалипта и экстракта помидоров в высоких концентрациях действуют по типу DEET 15%, но менее эффективны.

Что неэффективно

Большинство продуктов растительного происхождения в исследованиях

не показали надлежащих результатов, хотя популяризация натуральных продуктов на высоком уровне(натуральное – это же круто и полезно)

⠀

Применение электронных устройств не доказали своей эффективности – это пустая трата денег.

Есть отдельная группа, которую нужно наносить только на одежду, в частности перметрин. Одежду нужно обрабатывать в течение 30 секунд + дать ему просохнуть

⠀

Интересный факт, что эффект сохраняется даже после стирки (некоторые производители заявляют об эффективности даже после 30 циклов стирки, но это не точно)

⠀

Поэтому: лучшая защита от клещей – это сочетание перметрина и ДЭТА.