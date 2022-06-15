Как выбрать самое лучшее средство от комаров и клещей: главные правила
Комары и клещи - это насекомые, который могут передавать опасные болезни. В случае с паразитами - это борелиоз.
Инфекционист из Полтавы Роман Пономаренко рассказал, как выбрать надежное и безопасное средство от насекомых (репеллент).
Репелленты действуют на обонятельные рецепторы насекомого и блокируют распознавание жертвы/или изменяют запах на отпугивающий, поэтому разные средства имеют разную эффективность. ⠀
Золотым стандартом по защите от насекомых считается DEET(ДЕТа).
Продолжительность действия зависит от концентрации: от 10 % ~ 2 часов и 24 % ~ 5 часов. Защита сокращается при купании, умывании, даже потоотделении и т.п. ⠀
Лучшей тактикой будет меньшая концентрация с большей частотой нанесения.
Как выбрать для детей
ДЕТА является безопасным для детей старше 2 месяцев в концентрации 10-30 %, если использовать согласно инструкции.
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Для беременных и кормящих рекомендации не отличаются от других взрослых.
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Пикардин менее эффективен, чем ДЕТА. Он лучше как альтернатива или при аллергических реакциях на другие репелленты
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Другие вещества, в частности PMD и BioUD на основе эвкалипта и экстракта помидоров в высоких концентрациях действуют по типу DEET 15%, но менее эффективны.
Что неэффективно
Большинство продуктов растительного происхождения в исследованиях
не показали надлежащих результатов, хотя популяризация натуральных продуктов на высоком уровне(натуральное – это же круто и полезно)
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Применение электронных устройств не доказали своей эффективности – это пустая трата денег.
Есть отдельная группа, которую нужно наносить только на одежду, в частности перметрин. Одежду нужно обрабатывать в течение 30 секунд + дать ему просохнуть
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Интересный факт, что эффект сохраняется даже после стирки (некоторые производители заявляют об эффективности даже после 30 циклов стирки, но это не точно)
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Поэтому: лучшая защита от клещей – это сочетание перметрина и ДЭТА.
Как мы ранее писали, назван самый лучший способ вытащить клеща из тела без помощи врача.
Напомним, ранее мы писали про безотказные рецепты средств от комаров, которые каждый сможет сделать сам в домашних условиях.