Як вибрати обігрівач, щоб вдома було тепло

В Україні вночі та вранці вже досить прохолодно. При цьому батареї в квартирах українців ще холодні. Деякі знаходять порятунок в обігрівачах, але що робити, якщо їх немає. Потрібно купувати, але який краще?

Існують кілька типів обігрівачів, і у кожного з них є свої плюси і мінуси.

Масляні обігрівачі

Масляний обігрівач (фото: lifehacker.ru)

Усередині таких обігрівачів знаходиться мінеральне масло, яке нагрівається від електричної спіралі, після чого віддає тепло корпусу. Зовні вони нагадують звичайну батарею.

Варто зазначити, що такі обігрівачі сильніше гріються ті, в яких менше секцій.

Плюс. Вони працюють тихо, довго зберігають тепло після виключення і вважаються екологічно чистими.

Мінус. Вони сильно нагріваються. Тому можуть бути небезпечними для домашніх тварин і маленьких дітей. Також вони повільно прогрівають приміщення.

Конвектор

Конвектор (фото: lifehacker.ru)

Такі обігрівачі впускають в себе холодне повітря через нижні отвори в корпусі і прогрівають його.

Плюс. Вони також безшумні. Несильно гріються, тому безпечні для тварин і дітей. Їх можна легко об'єднати в єдину опалювальну мережу, тому вони часто використовуються на дачі.

Мінус. Нагрівання відбувається повільно, і залежить від його розташування: чим він буде нижче, тим краще буде гріти.

Тепловентилятори

Тепловентилятор (фото: lifehacker.ru)

Такий тип обігрівачів поширює тепле повітря за допомогою обертання лопатей. Часто у них є поворотний механізм.

Плюс. Дуже швидко нагрівають приміщення. При цьому споживають відносно мало енергії.

Мінус. Вони галасливі. Якщо пил потрапляє на теплову спіраль, то буде відчуватися неприємний запах гару.

Інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоний обігрівач (фото: lifehacker.ru)

Такі обігрівачі використовують нешкідливе інфрачервоне випромінювання. Тому вони, гріють не повітря, а об'єкти, кторие потрапляють під їх промені. Наприклад, людей, меблі, стіни, підлога.

Плюс. Вони тихі і підходять для обігріву не тільки приміщень, але і альтанок, дачних дворів та інших відкритих майданчиків. Крім того, вони найекономічніші. Особливо газові моделі, які працюють не від балона, а від магістралі природного газу.

Мінус. Вони не придатні для обігріву великих приміщень, де багато кімнат. Зони, куди не потрапляють інфрачервоні промені, залишаються холодними.

Електрокамін

Електрокамін (фото: lifehacker.ru)

Вони можуть бути окремим пристроєм, або ж вбудовуватися в меблі.

Плюс. Стильний елемент декору, який подарує вам затишок.

Мінус. Грітися такими пристроями дуже погано. Тому, якщо ви хочете обігріти приміщення, дивіться в бік інших обігрівачів.