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Опалювальний сезон: експерт закликав українців економити і тепліше одягатися

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Четвер 14 жовтня 2021 07:02
Опалювальний сезон: експерт закликав українців економити і тепліше одягатися Фото: опалювальний сезон в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У нинішньому опалювальному сезоні українцям рекомендують економити і знижувати рівень обігріву у своїх квартирах. На думку менеджера з енергетичних проектів YASNO Сергія Свистюка, в країні не встигли завчасно підготуватися до опалювального сезону, і громадянам варто задуматися про більш ефективні способи енергозбереження.

Про це експерт заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Потрібно економити, знижувати температуру в приміщеннях до тієї, яку може витримати людина", - закликав фахівець.

Також Свистюк вважає, що українцям слід відвикати від звичних температур в опалювальних будинках в зимовий сезон на рівнях 20-25 градусів, і вдаватися до економії.

"Тому що ця зима може показати, що ми не в повному обсязі досі займалися енергоефективністю, енергозбереженням", - говорить експерт.

Щоб менше платити й економити він закликав під час опалювального сезону 2021/2022 громадян, які використовують додаткове опалення для обігріву, запастися теплим одягом і знижувати температуру в приміщеннях.

"Я рекомендую всім знижувати температуру з 20 градусів до 17 або 18. Можливо, хтось може і до 16 градусів знизити. Знайти светрочки, жилетки, теплі штанці та шкарпетки. Це дозволить і енергії менше споживати і бути здоровим", - розповів Свистюк.

Нагадаємо, раніше в КМДА розповіли, що кияни можуть отримати опалення раніше запланованого терміну, і пояснили, що для цього потрібно.

Також повідомлялося, що Закарпатська, Полтавська та Львівська області оголосили надзвичайну ситуацію через постачання газу бюджетним установам.

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Опалювальный сезон
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