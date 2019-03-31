Вибори президента України: що вам "світить" за порушення на дільницях

Порушення на вибори президента України, на жаль, були і залишаються болючою темою. 31 березня на ділянках правоохоронці також не виключають різних порушень виборчого процесу.

Ми нагадуємо вам про те, що не можна робити на дільницях під час голосування і яку відповідальність ви понесете в разі порушення.

Штраф від 1700 до 5100 грн, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі до трьох років "світить" члену комісії за видачу виборчого бюлетеня для голосування людині без документа, який підтверджує громадянство України.

Стільки ж доведеться заплатити (або відсидіти) за демонстрацію заповненого бюлетеня будь-яким стороннім особам.

Таке ж покарання загрожує:

тим, хто захоче винести бюлетень за межі виборчої дільниці

за фото і відео зйомку вже заповнених громадянином виборчих бюлетенів.

за голосування під час виборів 2019 більше ніж один раз

за отримання виборчого бюлетеня від будь-якого стороннього особи, крім уповноваженого члена виборчої комісії, який повинен видавати бюлетень в руки

за передачу бюлетеня сторонній особі

Що "світить" за порушення виборчого процесу (інфографіка)

Раніше ми вже писали про те, що каратимуть і за опубліковане фото бюлетеня. Тому що розголошення таємниці свого волевиявлення тягне за собою кримінальну виробництво і тюремний термін.

Найбільш сувора відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років - передбачена законом за будь-які пошкодження виборчих урн.

Якщо ви побачили якесь порушення на дільниці, терміново звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційним спостерігачам та поліції.