Вибори президента України: що вам "світить" за порушення на дільницях

Вибори президента України стартували в 8:00 31 березня
Порушення на вибори президента України, на жаль, були і залишаються болючою темою. 31 березня на ділянках правоохоронці також не виключають різних порушень виборчого процесу.
Ми нагадуємо вам про те, що не можна робити на дільницях під час голосування і яку відповідальність ви понесете в разі порушення.
Штраф від 1700 до 5100 грн, виправні роботи строком до двох років або обмеження волі до трьох років "світить" члену комісії за видачу виборчого бюлетеня для голосування людині без документа, який підтверджує громадянство України.
Стільки ж доведеться заплатити (або відсидіти) за демонстрацію заповненого бюлетеня будь-яким стороннім особам.
Таке ж покарання загрожує:
Що "світить" за порушення виборчого процесу (інфографіка)
Раніше ми вже писали про те, що каратимуть і за опубліковане фото бюлетеня. Тому що розголошення таємниці свого волевиявлення тягне за собою кримінальну виробництво і тюремний термін.
Найбільш сувора відповідальність - позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років - передбачена законом за будь-які пошкодження виборчих урн.
Якщо ви побачили якесь порушення на дільниці, терміново звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії, офіційним спостерігачам та поліції.