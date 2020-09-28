Вибори мера у Києві: Кучеренко потролив Верещук з білборду

Вже за місяць в Україні відбудуться перші місцеві вибори за новим виборчим законодавством. І поки виборці ознайомлюються з новими правилами й списком кандидатів до місцевих та обласних рад, самі кандидатами влаштовують між собою PR-батли.

Саме так експерти назвали відповідь кандидата в мери Києва Олексія Кучеренка у журналі "Фокус" іншій кандидатці Ірині Верещук.

"В моїй команді - президент", - заявила на початку вересня з обкладинки видання кандидатка в мери столиці від "Слуги народу" Ірина Верещук

На що претендент від "Батьківщини" Олексій Кучеренко також у "Фокусі" нещодавно відповів: "В моїй команді - кияни".

"Я вже писав, що фанатію від креативних маркетингових воєн. Особливо, коли вони політичні. Без відносно до особистостей кандидатів, хочу зазначити потужний "відіграш" піарників Олексія Кучеренка. Чудово "взяли подачу", як кажуть в тенісі. Зацінив. Респект!" - написав на своїй сторінці Руслан Рохов.

У коментарях під дописом з ним погодились й інші користувачі. Також в інших постах відзначили і відмінності у позиціонуванні цих кандидатів.

"Інтерв'ю Олексія Кучеренка є своєрідною відповіддю на інтерв'ю Ірини Верещук. Кандидат від "Батьківщини" показує, що спиратися треба на городян, а не на президента. Особливо коли мова йде про місцеві вибори", - написав політичний експерт Сергій Биков.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.