Вибори 2019: екстрасенс попередив українців про лихо

Вибори президента України, другий тур яких відбудеться 21 квітня, можуть стати відправною точкою для всіх наступних невдач жителів нашої країни. Про це попередив мольфар і екстрасенс Михайло Тодорів.

За словами ясновидця, зараз країна стоїть на порозі великих змін. При чому, ці зміни, каже він, можуть бути не дуже приємними як для держави в цілому, так і для кожного з нас.

"Зараз дуже важливо не піддаватися емоціям, адже вони іноді бувають дуже згубними. Потрібно кожному українцю навчитися бути відповідальним за своє життя. Ніхто за вас цього робити не стане. Якщо пускати все на самоплив - то бути біді", - говорить Тодорів.

Екстрасенс висловився про вибори 2019 (ілюстративне фото)

При цьому мольфар все ж впевнений, що життя українців вже незабаром стане кращим і зростання добробуту народу не має ніякого відношення безпосередньо до виборів глави держави. Але потрібно слідувати декільком правилам, щоб досягти процвітання.

"Будь-яке зло можна перемогти лише завдяки розуму, вірі і любові, яка повинна завжди бути в серці. Завжди потрібно діяти так, як підказує серце, а не хтось з телевізора. Боріться зі злом, не опускайте руки навіть в самих складних ситуаціях! І тоді Україна обов'язково стане великою. А разом з нею - всі ми", - зазначив Михайло.

Астрологи про вибори президента 21 квітня

Цікаво, що слова мольфара про вибори підтверджують астрологи. За твердженнями фахівців, 21 квітня - це час для прийняття відповідальних рішень.

"Покращена розумова діяльність, висока здатність до концентрації на суті проблеми і високий рівень самокритичності як не можна краще дозволяють відокремити істинно важливе від наносного і малозначимого", - кажуть астрологи.

Астрологи висловилися про вибори 2019 (ілюстративне фото)

Мольфарка Олена Стеценко про вибори 2019

Нагадаємо, раніше відома карпатська мольфарка і цілителька Олена Стеценко сказала, що на виборах 2019 переможе гідний кандидат, який не дасть приводів громадянам для занепокоєння і продовжить вести Україну в напрямку Європи.

"Україну сприйматимуть у світі здоровою, якісною, цікавою державою, яка несе щастя і мир на всій землі. А президентом стане дійсно гідна людина", - зазначила мольфарка.

Зазначимо, що нещодавно відомий астролог дав несподіваний прогноз по дебатам Зеленського і Порошенка.