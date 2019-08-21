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Ввів не той препарат: лікар в Одесі занапастив життя молодої пацієнтки

STYLERЖиття    21.08.2019 - 20:46
Ввів не той препарат: лікар в Одесі занапастив життя молодої пацієнтки
В Одесі через помилку анестезіолога загинула дівчина (Колаж РБК-Україна)

Пацієнтка до операції розповіла про нюанси здоров'я, але лікар не звернув на них увагу

В Одесі під суд піде лікар-анестезіолог, який ввів своїй пацієнтці невідповідний препарат перед операцією. Молода дівчина померла прямо під час проведення пластичної операції. Подробиці справи розповіли в прес-службі прокуратури Одеської області.

Лікарю-анестезіологу було оголошено підозру за неналежне виконання професійних обов'язків під час операції в травні 2017 року.

"Встановлено, що в травні 2017 року під час проведення операції у медичному центрі пластичної хірургії 21-річна пацієнтка померла через введення лікарем-анестезіологом невідповідного препарату. Ці ліки викликали патологічну реакцію у вигляді злоякісної гіпертермії (підвищення температури тіла)", - сказано в повідомленні.

Протягом майже двох років тривало розслідування і проводилися експертизи. Останні результати дозволили нарешті притягнути медика до відповідальності.

У ході розслідування з'ясувалося, що лікар-анестезіолог не зібрав повну інформацію про пацієнтку, анамнез її здоров'я і не з'ясував, чи є у неї алергія на медичні препарати.

Крім того, виявилося, що загибла дівчина повідомила лікаря про те, що вона раніше перенесла вже хірургічну операцію і розповіла про особливості перебігу наркозу, але і на цю інформацію медик уваги не звернув.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жінка дев'ять місяців провела в комі через недбалість лікаря з Києва.

А також розповідали про те, що у Чернігові породілля померла з вини анестезіолога під час кесаревого розтину.

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