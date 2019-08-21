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Ввел не тот препарат: врач в Одессе погубил жизнь молодой пациентки

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 20:46
Ввел не тот препарат: врач в Одессе погубил жизнь молодой пациентки
В Одессе из-за ошибки анестезиолога погибла девушка (Коллаж РБК-Украина)

Пациентка до операции рассказала нюансы о здоровье, но врач не обратил на них внимание

В Одессе под суд пойдет врач-анестезиолог, который ввел своей пациентке несоответствующий препарат перед операцией. Молодая девушка скончалась прямо во время проведения пластической операции. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Врачу-анестезиологу было объявлено подозрение за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей во время операции в мае 2017 года.

"Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом несоответствующего препарата. Эти лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии (значительное повышение температуры тела)", - сказано в сообщении.

В течении почти двух лет длилось расследование и проводились экспертизы. Последние результаты позволили наконец-то привлечь медика к ответственности.

В ходе расследования выяснилось, что врач-анестезиолог не собрал полную информацию о пациентке, анамнез ее здоровья и не выяснил, есть ли у нее аллергия не медицинские препараты.

Кроме того, оказалось, что погибшая девушка сообщила врачу о том, что она ранее перенесла уже хирургическую операцию и рассказала об особенностях течения наркоза, но и на эту информацию медик внимания не обратил.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что женщина девять месяцев провела в коме из-за халатности врача из Киева.

А также рассказывали о том, что в Чернигове роженица умерла по вине анестезиолога во время кесарево сечения.

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