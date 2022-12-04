Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в праздник
Введение в храм Пресвятой Богородицы - это большой христианский праздник, который православные Украины отмечают 4 декабря. В народе его также называют Третья Пречистая. Также это один из двунадесятых праздников и посвящен Деве Марии.
Что нельзя делать в этот день - читайте ниже .
Традиции и обычаи праздника
На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.
Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.
Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.
Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.
Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.
Приметы праздника
- Издавна считалось, если в этот день погода будет хорошая, то зима будет холодной;
- Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году;
- Если небо с утра ясное и синее - то к быстрому похолоданию;
- Если будет сильный мороз, то он продержится к Рождеству;
- В этот день если первой в гости придет женщина - жди неудачи, если мужчина - хозяев дома ждут богатство.
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