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Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в праздник

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Воскресенье 04 декабря 2022 06:10
Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в праздник Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Введение в храм Пресвятой Богородицы - это большой христианский праздник, который православные Украины отмечают 4 декабря. В народе его также называют Третья Пречистая. Также это один из двунадесятых праздников и посвящен Деве Марии.

Что нельзя делать в этот день - читайте ниже .

Традиции и обычаи праздника

На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.

Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.

Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.

Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.

Приметы праздника

  • Издавна считалось, если в этот день погода будет хорошая, то зима будет холодной;
  • Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году;
  • Если небо с утра ясное и синее - то к быстрому похолоданию;
  • Если будет сильный мороз, то он продержится к Рождеству;
  • В этот день если первой в гости придет женщина - жди неудачи, если мужчина - хозяев дома ждут богатство.

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