Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в праздник

Введение в храм Пресвятой Богородицы - это большой христианский праздник, который православные Украины отмечают 4 декабря. В народе его также называют Третья Пречистая. Также это один из двунадесятых праздников и посвящен Деве Марии.

Что нельзя делать в этот день - читайте ниже .

Традиции и обычаи праздника

На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.

Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.

Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.

Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.

Приметы праздника