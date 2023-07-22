Считают своими, хотя это не так. Каких украинских гениев искусства Россия нагло присваивает себе (видео)

Иван Айвазовский

Россияне в один голос кричат, что он именно "русский" художник, но интересно, что Айвазовский родился в семье армян, переехавших в Крым с Галичины.

Конечно, художник был связан с Россией, поскольку изучал свое ремесло в Петербурге, однако большую часть своей жизни он работал в европейских столицах, а на полотнах изображал украинскую культуру.

Илья Репин

Он родился в Харьковской губернии, которая тогда была под контролем Российской империи. Однако Репин происходит из козацкого рода по прозвищу Рипа.

Можно предположить, что его настоящую фамилию Рипа сменили на российский манер Репин. Такая тенденция имела место на территории Украины еще некоторое время.

В творчестве и связях Репина Украина занимала далеко не последнее место. Близким другом художника был украинский историк Дмитрий Яворницкий.

А в картинах художника не раз появлялись украинские мотивы. Самой известной его работой является картина, где запорожцы пишут письмо турецкому султану. Очевидно, что Россию здесь мало что касается, но один из экземпляров полотна они искусно забрали себе на хранение.

Другой находится в Харьковском государственном музее изобразительного искусства.

Николай Гоголь

Гоголь родился в Полтавской губернии в известном украинском роде Гоголев-Яновских. Его далекий предок Остап Гоголь был гетьманом Правобережной Украины в конце 17 века.

И в таком случае абсолютно абсурдно звучит то, что в России Гоголь считается классиком российской литературы и выдающимся представителем "украинской школы".

Во время учебы в гимназии он активно интересовался украинской историей и фольклором, которые впоследствии вылились в известные нам произведения.

Максим Березовский

Российская Википедия пишет, что он "создатель классического русского хора". Однако украинские источники утверждают, что к такому Березовский усилия не прилагал.

Высшее образование композитор получил в Киево-Могилянской академии. Его самой известной работой является опера "Демофонт". Ее уникальность в том, что это первая опера, написанная украинским композитором, которую, кстати, высоко оценили итальянские знатоки.

За время карьеры Березовского был избран членом Болонского филармонического общества в Италии. Однако власти Российской империи не дали ему раскрыться во всю.

Музыканта принудительно вернули в Петербург. Там ему не давали достойной работы и не считались с творчеством. Из-за нехватки средств и отсутствия признания Березовский начал болеть. В 31 год он умер. Погибли и его бесценные произведения: поскольку почти все работы были рукописными, их уничтожили. Так что сохранились только те, которые мир успел услышать.

Больше об украинских художниках, которых присвоила Россия - смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.