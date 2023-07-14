Украинские туристические места, которые следует посетить этим летом во время отпуска (видео)

В Украине уже по полной греет летнее солнце, а это значит, что совсем скоро начнется сезон отпусков. И пока значительная часть украинцев не может поехать за границу, предлагаем вам подборку украинских туристических мест, которые точно стоит посетить этим летом.

Куда поехать в Украине в 2023 году - читайте ниже в материале Styler.

Базальтовые столбы

Базальтовые столбы - это геологический памятник природы, расположенный в Костопольском районе Ровенской области, возле села Базальтово.

Это настоящее чудо природы, ведь каменная порода самостоятельно образовала четырехгранные и семигранные столбы высотой до 30 метров.

Помимо каменных пород, вы можете полюбоваться голубовато-зеленым озером, затопившим некоторые карьеры.

Кстати, самый живописный карьер с базальтовыми столбами расположен в урочище Яновая Долина. Среди затопленного водой карьера образовался небольшой островок, который называют "Островом любви".

Большие Сорочинцы

Прочли это название и сразу вспомнили о ярмарке? Если да, тогда это совершенно верная ассоциация!

Село Большие Сорочинцы расположено в Миргородском районе Полтавской области. Самое известное действо, которое здесь происходит, это Сорочинская ярмарка. О ней даже Николай Гоголь писал.

В 1920-х годах советская власть запретила ярмарки, однако с 1996 года Сорочинская ярмарка возобновляет свою деятельность и получает статус национальной.

Иными словами ярмарку можно назвать фестивалем народного творчества, ведь гости могут попробовать себя в разных ремеслах: от валянья из шерсти до создания изделий из соленого теста.

Обычно ярмарку проводят во второй половине августа, поэтому следите за афишей, если не хотите пропустить это событие.

Батурин

Закройте глаза и услышите грохот конских копыт. Это козаки скачут по городу примерно 300 лет назад.

Батурин - это город в Нежинском районе Черниговской области, имеющий уникальную историческую ценность. Ведь в годы Гетьманщины город был резиденцией гетьманов Левобережной Украины и связан с деятельностью Ивана Самойловича, Ивана Мазепы, Пилипа Орлика и Кирилла Разумовского.

Сам город насчитывает 12 памятников истории и культуры, среди которых церкви, дворцы и музеи. Поэтому поездка сюда - это настоящее погружение в эпоху козачества.

Голубы озера

Карьеры с родниковой водой - это результат промышленной добычи кварцевого песка. Особенность озер в том, что вода в них всегда чистая, ведь подземные источники не дают ей застаиваться.

На дне озер лежат залежи кварцевого песка, заметно отличающегося от обычного. Именно он своим цветом придает воде ярко-голубую окраску. Ну, а отсюда возникло и название голубых озер.

Если хотите посетить, запишите адрес: Репкинский район Черниговской области, село Олешня.

Кстати, местные рассказывают, что раньше сюда любили приезжать и белорусы с россиянами, однако теперь, очевидно, нельзя.

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