"Она совершила страшную вещь": экс-регионал Чорновил сказал, что думает об Алине Михайловой

Кто напал на Чорновола

По словам бывшего нардепа, на него напали настоящие "титушки", которые были в Украине еще 9 лет назад.

"На меня напали самые обычные титушки. Среди этой стаи из 20 человек только двое что-то говорили. У тех двоих была задача отработать на камеры. Не давали мне сказать ни слова, только визжали. И это все снимает десяток камер. Специально подготовленных для создания картинки" , - сказал он в интервью "Главкому".

Вместе с тем он отмечает, что Алина Михайлова, по его мнению, не имеет никакого отношения к этой ситуации.

"В этой ситуации у меня нет никаких претензий к Алине Михайловой. Считаю, что она совершила страшную вещь, обозвал половину общества "порохоботами". Включая тех людей, которые не являются сторонниками Петра Порошенко. Есть отдельная среда патриотических граждан, не лояльная власти. Вот на него и идет наступление", - объяснил Чорновил.

В нападении он обвиняет "провластных политиков".

С чего все началось

29 мая нардеп опубликовал фрагмент интервью Михайловой журналистке Янине Соколовой, где заявил, что "зелено-ватных мразот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.

Он назвал военного медика и волонтера Михайлову "підолігархічною шм*рою", однако уже через несколько дней возразил собственным словам после того, как получил много гневных комментариев.

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13 июня на него совершили нападение: молодые люди облили его зеленкой и мочой, после чего забросили в мусорный бак. Это якобы должно стать наказанием за то, что Чорновил оскорбил Алину Михайлову.

Впоследствии сообщение Чорновил удалил, однако написал новый пост, в котором попытался оправдаться.

После встречи с активистами бывший "регионал" начал звонить в полицию и сообщать о нападении прямо из помойки. Люди кричали ему "позор" и "стыд".

Как Алина Михайлова отреагировала на слова Чорновола

В своем Twitter девушка погибшего военного Да Винчи высказалась, что думает о мусорной люстрации Чорновола.

"Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не умничать по телевидению. Во-вторых, очень благодарна украинскому народу, что среди нас до сих пор много неравнодушных и принципиальных граждан. Украинцы не прощают предателям, в какие бы цвета те ни перекрасились сегодня. В-третьих, Тарасик, не знаю, где тебе постоянно видятся зеленые шм*ры, но твоему лицу очень подходит зеленка. А языку - ответственность за слова. Думай…те!" - написала военная.

Скриншот: twitter.com/Mykhailova_A