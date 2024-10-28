Утратят эластичность или сгорят: 12 типов вещей, которые категорически не следует сушить в электросушилке

Безусловно, электросушилка помогает быстро высушить вещи. Но не все аксессуары и вещи можно сушить в бельевой сушилке - вследствие действия температуры они могут деформироваться или расплавиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие вещи никогда не следует сушить в электросушилке.

Рюкзаки

Рюкзаки и экосумки нужно регулярно стирать и чистить. Но эти вещи нельзя класть в сушилку.

Высокая температура сушилки может привести к плавлению, усадке или деформации наружных материалов, а также разрушить внутреннюю структуру аксессуаров.

Одежда из деликатной ткани

Деликатные ткани, такие как шелк, кружево и прозрачная сетка, никогда не следует класть в сушилку. Высокая температура может привести к образованию складок, от которых почти невозможно избавиться.

Спортивная одежда

Как и нижнее белье, большинство современной спортивной одежды изготавливается из высокотехнологичных синтетических волокон, которые поддерживают мышцы и впитывают влагу во время физических нагрузок.

Чтобы помочь этой одежде сохранить форму и свойства, не кладите ее в электросушилку, а сушите на воздухе после стирки.

Одежда из шерсти

Некоторые вещи из шерсти можно бросить в стиральную машину или постирать вручную в домашних условиях.

Однако ничего из шерсти нельзя класть в сушилку. Шерсть сжимается под влиянием избытка влаги и высокой температуры, поэтому вещь может уменьшиться на несколько размеров.

Кожаные вещи

Даже если вы попали под ливень, не стоит пытаться сушить любую кожу, даже искусственную, в сушилке для одежды. Высокая температура может привести к деформации или растрескиванию.

Лучше развесьте мокрые кожаные изделия сушиться на воздухе подальше от прямого тепла или солнечных лучей.

Натуральный и искусственный мех

Никогда не стоит пытаться высушить вещь из меха в электросушилке. Чрезмерный нагрев может привести к тому, что натуральный мех выпадет, а искусственный - спутается или расплавится

Подождите, пока меховые вещи высохнут на воздухе, а затем расчешите их расческой с широкими зубцами, чтобы медленно разделить волокна.

Бюстгальтеры

В бюстгальтерах обычно используется спандекс и другие материалы, которые растягиваются и обеспечивают поддержку телу. К сожалению, высокие температуры разрушают эти материалы, и бюстгальтеры быстро теряют форму. Поэтому этот элемент одежды нужно сушить только на воздухе.

Купальники

Купальники нужно стирать после каждого ношения, чтобы удалить грязь, солнцезащитные масла, песок, соль или хлор. Но после стирки сушите их только на воздухе, ведь тепло сушилки приведет к деформации ткани.

Обувь

Несмотря на то, что некоторую обувь можно стирать, никогда не следует сушить ее в сушилке. Высокая температура может привести к расслоению подошвы и деформации материалов.

Чулки и носки

Шелковые чулки, балетные колготки или шерстяные носки всегда следует сушить на воздухе. Это поможет предотвратить усадку и образование зацепок, что случится, если сушить эти вещи в сушилке.

Коврики на резиновой подкладке

Коврики для ванной могут содержать бактерии, распространяющие грибок и неприятный запах, поэтому их следует часто стирать и дезинфицировать в горячей воде. Однако никогда не кладите их в сушилку для белья - резиновая основа может раскрошиться и даже расплавиться.

Загрязненные вещи

Когда речь идет о вещах, пропитанных легковоспламеняющимися химическими веществами, нужно быть особенно осторожными.

Эти материалы могут легко воспламениться под воздействием высокой температуры сушилки. В то же время вещи с жирными пятнами легко загрязнят другую одежду.