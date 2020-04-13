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Друга хвиля пандемії коронавірусу: в Китаї дали невтішний прогноз

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 17:45
Друга хвиля пандемії коронавірусу: в Китаї дали невтішний прогноз
Вчені назвали другу дату спалаху коронавірусу в світі (Колаж РБК-україна)

Коронавірус піде по другому колу. Вчені розповіли, коли саме чекати нової хвилі пандемії

Коронавірус в Україні був діагностований вже у 3102 осіб, з яких вже 93 людини загинули, а 97 пацієнтів одужали. Всього у світі станом на 13 квітня заразилося коронавірусом понад 1 мільйон 860 тисяч осіб.

Як прогнозують китайські вчені, очікується друга хвиля пандемії, але вона не буде такою сильною, як перша. Директор інфекційного відділення лікарні "Хуашань" в Шанхаї Чжан Веньхун заявив, що друга хвиля пандемії COVID-19 очікується в листопаді 2020 року, пише видання Caixinglobal.

"Очікуємо, що наступна хвиля епідемії коронавірусу може початися приблизно в листопаді", - сказав Веньхун і зазначив, що пандемія до літа не закінчиться, але ослабне. А складна ситуація з коронавірусом по всьому світу триватиме до наступного року.

Він додав, що зараз ситуація з коронавірусом вже дійшла до критичної стадії, і багато країн, де зафіксовано найбільше інфікованих, вже взяли пандемію під контроль. А ось в Африці, Південній Америці та Індії, де менш розвинена економіка та медицина та ресурсів не вистачає, ростуть нові випадки захворювань. І цей фактор приносить більшу невизначеність у глобальній боротьбі з COVID-19 у всьому світі.

Веньхун вважає, що друга хвиля пандемії не буде такою жорсткою, оскільки в Китаї, а також в інших країнах застосовують дуже жорстокі профілактичні заходи.

"На першому етапі нам потрібно підтримувати наші досягнення у боротьбі з епідеміями. Компанії, які відновили свою діяльність, повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції їх працівниками. Люди повинні носити маски в громадських місцях, і часто мити руки. Під час їжі люди повинні уникати спільного використання страв", - пояснив лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили нові прорив у вивчення коронавірусу і його лікуванні.

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