Друга смерть і ріки крові: очевидець про страшні події в Білорусі

У Білорусі триває протистояння народу та силовиків вже четверту добу. Люди не згодні з результатами виборів і вийшли на вулиці, а правоохоронні органи намагаються придушити масові протести та застосовують до людей зброю.

У середу ввечері, 12 серпня, стало відомо про другу смерть серед протестантів. Ним виявився 25-річний хлопець з Гомеля. Лікарі кажуть, що його смерть не пов'язана зі звірствами силовиків, але у хлопця було хворе серце і проблеми загострилися, коли його кинули в переповнений автозак. Він просив про допомогу, але його спочатку повезли в психіатричну клініку, а потім вже до фахівців. Він помер по дорозі.

За минулу ніч було арештовано більше тисячі осіб. Люди розповідали про те, що затриманих розміщували по 50 осіб в чотиримісні камери, а родичам не давали ніякої інформації. Люди приходили під стіни СІЗО, стояли на колінах, а силовики їх били.

Також стало відомо, що деякі представники силових органів не витримували того, що відбувається і почали викидати власну форму. Вночі частину людей випустили з СІЗО.

Як розповів журналіст Микита Теліженко, він приїхав в Білорусь за редакційним завданням видання Znak.com. Його затримали 10 серпня, протримали добу і випустили тільки ввечері 11 серпня. Він розповів про страшні звірства силовиків у Білорусі, про побиття.

"Люди там лежали прямо на підлозі живим килимом, і нам довелося йти прямо по ним. Мені було дуже незручно, що я все ж таки наступив комусь на руку, але я зовсім не бачив, куди йшов, бо голова була нахилена сильно в підлогу. "Всі на підлогу обличчям вниз", - кричали нам. А я розумію, що лягти нікуди, кругом в калюжах крові лежать люди. Мені вдалося знайти місце і лягти не на людей, другим шаром, а поруч. Лежати можна було тільки на животі обличчям вниз. Знову мені пощастило, що на мені була медична маска, вона мені скрасила враження від брудної підлоги, у яку довелося уткнутися носом. Хлопець поруч зі мною, влаштовуючись зручніше, випадково повернув голову в бік і тут же отримав удар в обличчя армійським берцем", - написав Теліженко у своєму матеріалі на сайті Znak.com.

Він зазначив, що побиття йшли потоком практично скрізь, у людей були зламані кінцівки – руки, ноги, у деяких хребти, постраждалі кричали від болю.

"Нових затриманих змушували лягати другим шаром. Правда, через деякий час вони, мабуть, зрозуміли, що це погана ідея, і хтось розпорядився принести лавки. Я опинився серед тих, кому дозволили на них сісти. Але при цьому сидіти можна було тільки низько опустивши голову і зчепивши руки в замок на потилиці. І тільки тоді я побачив, де ми знаходимося, - це виявився актовий зал Московського РУВС. Щоб відпроситися в туалет, треба було підняти руку. Деякі з тих, хто нас охороняв, дозволяли та виводили людей у вбиральню. Деякі говорили: "Ходи під себе", - поділився страхіттями пережитого журналіст.

Вночі привели в РУВС нових затриманих, і міліція почала звірствувати ще сильніше. Вони примушували людей молитися, тих, хто відмовлявся – били. Як зазначив Микита, він чув розмови силовиків, і вони були в люті від того, що люди не йдуть з вулиць, хоча їх жорстоко б'ють. На вулицях міста били й навіть підлітків 15-16 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білорусі активісти відбили у міліції затриманого і подарували силовикам квіти.

А також розповідали про те, що очевидиця протестів у Білорусі розповіла про пекло на вулицях.