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У Білорусі активісти відбили у міліції затриманого й подарували силовикам квіти (відео)

Гродно, Середа 12 серпня 2020 21:36
У Білорусі активісти відбили у міліції затриманого й подарували силовикам квіти (відео)
Протести в Білорусі (фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Володимир Костирін

У Гродно сталася бійка між міліцією та учасниками акції солідарності

У Білорусі четвертий день тривають протести після оприлюднення результатів виборів президента, і силовики затримують демонстрантів в різних містах країни. У Гродно учасники акції солідарності змогли відбити у співробітників міліції одного з протестувальників, якого правоохоронці збиралися повезти в авто.

Відео інциденту 12 серпня опубліковано на Telegram-каналі "Білорусь головного мозку".

"У Гродно під час акції солідарності почалися затримання, але люди відбили чоловіка, якого безпідставно пхали в машину", - йдеться в повідомленні.

Відео: У Білорусі в Гродно протестувальники відбили у силовиків затриманого

Також на ресурсі виклали ролик бійки, знятий з іншого ракурсу. На кадрах можна побачити, що два правоохоронці підходять до чоловіка, який стоїть на вулиці, та ведуть його до автомобіля, садять в салон. Потім затриманий пробує вирватися й утекти, але міліціонери у грубій формі намагаються його утримати. Зав'язується жорстка бійка, і на допомогу затриманому поспішають інші громадяни з усіх сторін. Їм вдалося відтягнути чоловіка, а жінки підносять квіти міліціонерам і залишають букети на капоті їх авто.

Чому силовики хотіли заарештувати чоловіка - неясно, оскільки він просто стояв і на відео не видно, щоб щось порушував.

Відео: У Гродно учасники акції солідарності відбили у міліції затриманого

Раніше ми писали про те, що у Білорусі в Гродно ОМОН протаранив авто з дитиною всередині, і п'ятирічна дівчинка була госпіталізована.

Також повідомлялося, що з'явилися відео та фото жорсткої ночі в Білорусі, де силовики розстрілювали гумовими кулями на зупинках і витягали людей з авто.

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