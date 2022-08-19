Друга половина серпня принесе клопоти і неприємності цим трьом знакам Зодіаку: будьте обережні

Серпень стане насиченим для трьох знаків Зодіаку, і їх життя почне кардинально змінюватися вже відразу після повного місяця.

Можуть бути напружені моменти, переломи в житті, раптові зміни у звичному укладі та звичках. А комусь доведеться переглянути свої цілі та зробити роботу над помилками.

Телець

Професійні успіхи Тельців в серпні можуть викликати заздрість у людей навколо. З середини місяця почне наростати напруженість, і колеги можуть навмисно спробувати зірвати проєкт або перешкодити планам. Тельцям буде складно реалізувати все намічене і деякі цілі доведеться відкласти.

Всі ці події можуть порушити плани не тільки на професійному, а й на особистому рівні.

Але ретроградний Уран з 24 серпня допоможе все повернути в потрібне русло. З'явиться підтримка начальства і близьких людей, яка стане опорою в складні дні.

Рак

На Рак в середині серпня вплинуть Марс і Венера. Це призведе до спалахів любові з першого погляду. Буде бажання кинути все, щоб бути ближче до предмету почуттів. Раки можуть змінити місце проживання, роботу і навіть країну.

У другій половині місяця Раки зможуть створити союз, про який мріяли довгі роки. Ці відносини наповнять щастям і дадуть підтримку.

Риби

Несподівані новини в житті Риб можуть порушити звичний ритм і зламати плани. Добре сплановану відпустку доведеться закінчити завчасно, а робота після відпочинку буде йти складніше, ніж до нього.

До 27 серпня будуть спалахи роздратування, а у сфері фінансів можливі гальмування, затримки та збої. Але потрібно сконцентруватися на головному і попросити допомоги у друзів - і всі неприємності почнуть відступати.

А в кінці місяця Риби зможуть відпочити з сім'єю або близькою людиною далеко від проблем і заповнити те, що довелося відкласти раніше.