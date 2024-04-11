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Бегите от парикмахера, если он совершает эти 8 неочевидных ошибок

Четверг 11 апреля 2024 18:03
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Бегите от парикмахера, если он совершает эти 8 неочевидных ошибок Признаки плохого парикмахера (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уход за волосами нередко может омрачаться неудачным походом к парикмахеру. И если вы сомневаетесь в мастере, к которому ходите, понять все на 100% помогут советы трихолога и стилистки Ольги Понятовской.

Какие ошибки совершает плохой парикмахер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым блогерша поделилась в TikTok.

По словам трихолога, клиентам стоит обращать внимание на то, что делают и говорят их парикмахеры. Непрофессиональный человек, которому вы доверили свои волосы, может совершать одну из таких ошибок:

  • он стрижет больше, чем вы просите - парикмахер не должен действовать так, как ему хочется, и если вы просите обрезать всего 2 сантиметра, он не должен состричь 10 без предупреждения
  • парикмахер стрижет длинные волосы машинкой - по словам трихолога кончики куда лучше убирать обычными ножницами, так они не будут слишком быстро сечься
  • мастер расчесывает ваши влажные волосы без использования кондиционера и одновременно с этим пытается их выровнять - это лишь ухудшит состояние шевелюры
  • вам предлагают "полировку" волос триммером для секущихся концов - это очень портит прическу
  • парикмахер говорит вам, что перманентные красители без аммиака не так вредны, а смеси с окислителями всегда "убивают" волосы
  • убеждает делать ботокс и нанопластику, не рассказывая о других процедурах
  • моет волосы, а не кожу головы
  • парикмахер наносит краситель или окислитель на покрасневшую и раздраженную кожу, не переживая о последствиях.

Эти ошибки не только выдают плохого специалиста. Действия такого парикмахера могут испортить ваши волосы.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какой маникюр сделает ваши ручки изысканными и "стройными".

Помимо этого, недавно стало известно, нужно ли брить интимную зону перед походом к гинекологу.

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