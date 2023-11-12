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Беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессовать: украинцы возмутились

Воскресенье 12 ноября 2023 16:00
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Беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессовать: украинцы возмутились Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Влад Яма, который во время полномасштабной войны с РФ сбежал с семьей в США, продолжает удивлять украинцев своим поведением. Так, он опубликовал "бесстрессовый" ролик, на котором танцует, и подчеркнул, что у всех все будет хорошо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців з зірками".

Влад Яма обратился к фанам

В последнее время украинцы бурно реагируют на каждую публикацию артиста, ведь у них создается впечатление, что в реальности Ямы кровавой войны, начатой РФ, нет.

Вот и недавний ролик артиста вызвал вопросы у украинцев. На нем он показывает некоторые танцевальные па под композицию "No stress" (без стресса - англ., прим.ред.).

На этом "положительные наставления" хореографа не закончились. В следующей stories Влад написал, что "все будет хорошо у каждого из нас".

Беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессовать: украинцы возмутились

Беглец Влад Яма показал неоднозначное видео с танцами и призвал не стрессовать: украинцы возмутились

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Украинцы возмущены

Поклонники напомнили танцовщику, что в первую годовщину освобождения Херсона от российских оккупантов, которое произошло 11 ноября 2022 года, о чем Яма даже и не упомянул, неуместно публиковать подобный контент.

  • Дуже розчарована вашою поведінкою
  • Владе, ви існуєте десь у паралельній реальності?
  • І це такий контент в першу річницю звільнення Херсона? Вам як публічній людині більше нема чим поділитися і що сказати?

Напомним, ранее Влад Яма показывал, как наслаждается жизнью после побега в США.

Также его коллега Дмитрий Дикусар ответил, вышел бы сейчас с ним на паркет.

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