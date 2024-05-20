"Побег" за границу и слухи о разводе: где сейчас муж Саниной из The Hardkiss

Куда "пропал" мужчина Саниной

Так, в январе и феврале 2024 года Бебко, вероятно, находился за границей. Он делился фотографиями с сыном и рассказывал, что пишет новый трек, находясь "в дороге".

Муж Саниной (фото: instagram.com/val_bebko)

24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, гитарист публично осудил путинскую агрессию. Он публиковал видео и фото с последствиями преступлений окупантов. Но где именно он находился на тот момент - остается загадкой.

Затем гитарист и другие участники группы давали концерты за границей. Бебко отчитывался о переводе средств на помощь ВСУ. В ноябре он анонсировал новую песню группы "Маяки", затем сделал анонс клипа, а после этого "пропал" из соцсетей.

Последний пост "Вала" датирован январем 2023 года. После этого он не публиковал новые фото и ничего не рассказывал о том, где находится.

Пост Бебка (скриншот)

Весной этого года Санина анонсировала концертный тур по Украине, который получил название "Special Kiss". В нем принимает участие только певица, без участников группы и самого "Вала". Но за границей Санина выступает уже с коллективом.

В апреле "Культурна прачечна" публиковала видео с Бебко в Праге. Гитарист выступал вместе с группой.

"По слухам, музыкант выехал за границу еще до 24 февраля и в Украину так и не вернулся. Именно поэтому по украинским городам певица гастролирует сольно со спешл программой. Собственно, ничего противозаконного в этом нет", - говорилось в посте.

"Больше удивляет позиция Саниной, которая удаляет комментарии или блокирует людей, справедливо спрашивающих, будет ли Вал на концертах? Мы в свое время тоже просили пиар-менеджера артистки прокомментировать слухи, но ответа, как вы понимаете, не получили", - добавлялось в нем.

Пост о "Вале" (скриншот)

На это уже реагировали фанаты. Они спрашивали, почему "Вал" не возвращается в Украину и действительно ли он "сбежал" от войны.

Посты Саниной и реакция сети (скриншоты)

Слухи о разводе

На фоне того, что Санина и ее муж почти не находятся вместе, возникли слухи. Так, блогер Беспалов, ссылаясь на собственные анонимные "источники", заявлял, что пара якобы на грани развода.

По словам Богдана, певица сильно изменилась, у нее появились другие приоритеты, а потому она не хочет "подчиняться" мужу. Впрочем, уверял Беспалов, пара якобы не спешит разводиться официально, ведь волнуется за своего ребенка (у Саниной и Бебко есть сын).

В команде певицы эти слухи опровергали. Впрочем, "Вал" так и не показался в Украине, а Санина никак не прокомментировала все упреки от фанов.