Ми все життя робимо це неправильно: як потрібно зберігати часник

Зазвичай часник купують і зберігають його в холодильнику. І через деякий час виявляють, що він потемнів, на ньому з'явилися плями та цвіль. Або ж часник починає сохнути й пускати зелене листя.

Виявляється, зберігати часник в холодильнику - неправильно. Часник псується від того, що з нього йде волога і такий процес спостерігається при зберіганні в неправильній температурі.

Неприємний запах і темні плями з'являються від сусідства часнику з іншими продуктами або підвищеною вологістю.

Як зберігати часник правильно

Сама ідеальна температура для зберігання озимого часнику – від 0 до -1 градуса. Вологість повинна бути від 55% до 75%.

Ярий часник можна зберігати при температурі +20 градусів, але вологість не повинна перевищувати 70%, оскільки це призведе до гниття.

Щоб уникнути втрати вологи, часник краще загорнути в харчову плівку. Але потрібно залишити невеликий отвір для вентиляції.

У герметичному пакеті часник почне швидко псуватися, бо почне виділяти вологу, яка не матиме виходу.

Якщо головки часнику здаються підозрілими, то їх вжити в їжу потрібно в першу чергу, а при зберіганні їх потрібно відокремити від решти часнику.

Озимий часник не призначений для тривалого зберігання. Навіть при ідеальних умовах зберігання, він набагато швидше починає псуватися і висихати.

Зберігати часник потрібно невеликими партіями. Якщо ви купуєте його в магазині, а не вирощуєте самостійно, то не варто його купувати про запас.

Часник зі своїх грядок потрібно ретельно просушити перед зберіганням і перебрати. Сушити його можна як на сонці, так і підвісити в приміщенні.

Перед зберіганням можна обпалити корінці у головки, щоб він не проростав. А ще можна обробити спеціальним розчином: 0,5 л рослинної олії калити дві години на плиті, додати туди 10 крапель йоду. Часник вмочити в розчин і просушити на сонці.

Ще зручно зберігати часник в кісках і пучках і підвішувати їх в сухому і прохолодному місці (в коморі або кухонній шафі).

Можна зберігати часник в сітках, які високо підвішені в прохолодному і темному приміщенні.

Хитрі секрети зберігання часнику

Часник можна зберігати в невеликому дерев'яному ящику з сіллю. У ящику повинні бути отвори й кожен шар часнику пересипається сіллю.

Можна набити часником стерилізовані банки та простір засипати сіллю. Знизу і зверху повинен бути великий шар солі – 2-3 см.

На дно банки можна насипати борошно та обваляти головки часнику в ній же, укласти його в банку, а зверху засипати борошном.