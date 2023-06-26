На всякий случай. Эти вещи должны быть в аптечке, даже если вы едете в короткое путешествие

Вода

Вода хоть и не лекарственное средство, однако она должна быть всегда с собой, например, в случае порезов, царапин, счесанных колен и ладони, ожогов и т. д. Сначала такие микротравмы нужно промыть чистой водой, а не антисептиками.

Потом, насколько это возможно, оставить подсохнуть, и организм сам включит процессы регенерации.

Перевязочный материал

Этот материал необходим для более серьезных повреждений, например глубокие порезы с кровотечением, вывихи, потёртости. Эластичный бинт, пластыри, кровоостанавливающие губки будут не лишними.

Обезболивающие и жаропонижающие препараты

Эти средства тоже решают очень много проблем. В первую очередь речь идет об ибупрофене и парацетамоле - это универсальные средства, чья безопасность и эффективность лучше всего сбалансированы.

Они помогут при головной, ушной, зубной боли, боли в горле, местах травм. Также спасут от лихорадки, ломоты в теле. Ибупрофен может помочь и при местных воспалительных процессах. Рекомендуется принимать это лекарство после приема пищи.

Однако, если болит живот, лучше не применять эти препараты, ведь они "замыливают" общую картину состояния. К тому же, если симптомы длятся довольно долго и со временем ухудшаются, лучше обратиться на осмотр в ближайшее медицинское учреждение.

Спрей для носа

Солевой спрей для носа поможет с насморком, а сосудосуживающий понадобится в случае сильной заложенности носа, хотя его следует применять только в крайнем случае.

Капли для глаз

Капли "искусственная слеза" для глаз могут понадобиться при раздражении, в том числе дымом или пылью, способствующим очищению поверхности глаза.

Лекарство против диареи

Препараты от диареи не лишние в аптечке, если вы склонны к нарушению пищеварения на фоне изменения местоположения или рациона.

Что нужно взять с собой в путешествие (фото: berezhy-sebe.com)