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ЗСУ показали на відео засідку окупантів, які цинічно розстрілювали поранених

Автор: Володимир Костирін

На Донбасі окупанти ведуть обстріл позицій ЗСУ, сховавшись за насосною станцією біля селища Шуми. Ховаючись за цим об'єктом критичної інфраструктури, вони розстрілювали поранених українських бійців і тих, хто поспішав їм на допомогу.

Про це передали в 10-й гірничо-штурмовій бригаді ЗСУ на сторінці у Facebook.

Також військові показали відео, де бойовики встановили свої засідки і вирили окопи. Кадри були зняті з безпілотника, і надані військовим "невідомим патріотам".

Як розповіли в бригаді "Едельвейс", 26 березня недалеко від Шумів російсько-окупаційні війська з водонасосної станції, яка знаходиться під їх контролем, снайперським вогнем цинічно вбили чотирьох і поранили двох військових ЗСУ. Ця помпова станція забезпечує питною водою Майорськ, Горлівку, Донецьк, Маріуполь. Використовувати її в якості військового об'єкта категорично заборонено міжнародним гуманітарним правом.

"Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними", - йдеться в публікації.

Зазначається, що такі дії "ДНРівців" виходять за рамки правил ведення бойових дій, і є воєнним злочином, адже "навіть на війні є правила".

"Але відповідати рано чи пізно за скоєне прийдеться", - наголосили українські бійці.

Також у бригаді припустили, що може "саме з остраху відповісти за воєнні злочини росія в листопаді 2019 року і відізвала свій підпис під Додатковим протоколом до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються жертв міжнародних збройних конфліктів".

"Бійтеся, та очікуйте. Розплата неминуча", - зазначили бійці ЗСУ.

Відео: Бойовики на Донбасі цинічно обстрілювали воїнів ЗСУ, ховаючись за водопомповою станцією

Раніше повідомлялося, що волонтер розкрив подробиці ворожої атаки під Шумами 26 березня, в результаті чого загинули четверо військових і ще двоє були поранені.

Нагадаємо, 12 квітня на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий, ще двоє бійців отримали поранення.

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Новини України Збройні сили УкраїниДонбасДНРобстрелукраинские военные
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