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ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, укрывшись за насосной станцией возле поселка Шумы. Скрываясь за этим объектом критической инфраструктуры, они расстреливали раненых украинских бойцов и тех, кто спешил им на помощь.

Об этом передали в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ на странице в Facebook.

Также военные показали видео, где боевики установили свои засады и вырыли окопы. Кадры были сняты с беспилотника, и предоставлены военным "неизвестным патриотам".

Как рассказали в бригаде "Эдельвейс", 26 марта недалеко от Шумов российско-оккупационные войска с водонасосной станции, которая находится под их контролем, снайперским огнем цинично убили четырех и ранили двух военных ВСУ. Эта насосная станция обеспечивает питьевой водой Майорск, Горловку, Донецк, Мариуполь. Использовать ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом.

"Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными", - говорится в публикации.

Отмечается, что такие действия "ДНРовцев" выходят за рамки правил ведения боевых действий, и являются военным преступлением, ведь "даже в войне есть правила".

"Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - подчеркнули украинские бойцы.

Также в бригаде предположили, что может "именно из боязни ответить за военные преступления Россия в ноябре 2019 года и отозвала свою подпись под Дополнительным протоколом к ​​Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся жертв международных вооруженных конфликтов".

"Бойтесь, и ожидайте. Расплата неизбежна", - отметили бойцы ВСУ.

Видео: Боевики на Донбассе цинично обстреливали воинов ВСУ, скрываясь за водонасосной станцией

Ранее сообщалось, что волонтер раскрыл подробности вражеской атаки под Шумами 26 марта, в результате чего погибли четверо военных и еще двое были ранены.

Напомним, 12 апреля на Донбассе в результате сброса гранат беспилотником боевиков погиб один украинский военный, еще двое бойцов получили ранения.

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