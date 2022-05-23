У ЗСУ показали страшний сон всіх окупантів: неймовірні фото Бандеромобіля

У пропаганді РФ неодноразово згадувалися міфічні Бандеромобілі ще з перших днів війни. І видно, що ця техніка навіває справжній жах на російських окупантів.
У відповідь на всі ці легенди про "злих бандерівців" і їх моторошні машини ЗСУ вирішили потролити пропагандистів і показали, як же насправді виглядають Бандеромобілі. Фото чудесної машини з'явилися на сторінці Оперативного Командування "Захід".
"Знамениті Бандеромобілі, яких так бояться окупанти, оснащені американськими гранатометами Mark 19, вони вже працюють у Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!" - повідомляють військові.
На знімках видно автомобілі-пікапи, на яких розміщені переносні американські автоматичні станкові гранатомети зі стрічковим живленням.
Прицільна дальність - до 1500 м, Максимальна - 2200. У стандартному коробі міститься 32 постріли.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, українські військові показали, як знищували російський "Бук" разом з екіпажем.
А також розповідали про те, що ЗСУ показали роботу "Байрактара" по російському катеру біля зміїного.