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У ЗСУ показали страшний сон всіх окупантів: неймовірні фото Бандеромобіля

ЗСУ показали Бандеромобілі (Колаж РБК-Україна, фото: ОК Захід)
Автор: Анна Шиканова

У пропаганді РФ неодноразово згадувалися міфічні Бандеромобілі ще з перших днів війни. І видно, що ця техніка навіває справжній жах на російських окупантів.

У відповідь на всі ці легенди про "злих бандерівців" і їх моторошні машини ЗСУ вирішили потролити пропагандистів і показали, як же насправді виглядають Бандеромобілі. Фото чудесної машини з'явилися на сторінці Оперативного Командування "Захід".

"Знамениті Бандеромобілі, яких так бояться окупанти, оснащені американськими гранатометами Mark 19, вони вже працюють у Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!" - повідомляють військові.

На знімках видно автомобілі-пікапи, на яких розміщені переносні американські автоматичні станкові гранатомети зі стрічковим живленням.

Раніше такі гранатомети встановлювалися на річкові катери ВМС США, і вони показали високу ефективність.

Прицільна дальність - до 1500 м, Максимальна - 2200. У стандартному коробі міститься 32 постріли.

В Україну були передані гранатомети модифікації Mark Mod 3, які вироблялися з 1981 по 2000 роки в США. Офіційно ця зброя була розроблена ще в 1967 році.

Техніка настільки добре зарекомендувала себе в роботі, що на виготовлення таких гранатометів було видано ще кілька ліцензій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, українські військові показали, як знищували російський "Бук" разом з екіпажем.

А також розповідали про те, що ЗСУ показали роботу "Байрактара" по російському катеру біля зміїного.

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Військова технікаЗбройні сили України