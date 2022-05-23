У ЗСУ показали страшний сон всіх окупантів: неймовірні фото Бандеромобіля

"Знамениті Бандеромобілі, яких так бояться окупанти, оснащені американськими гранатометами Mark 19, вони вже працюють у Збройних Силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!" - повідомляють військові.

На знімках видно автомобілі-пікапи, на яких розміщені переносні американські автоматичні станкові гранатомети зі стрічковим живленням.

Раніше такі гранатомети встановлювалися на річкові катери ВМС США, і вони показали високу ефективність.

Прицільна дальність - до 1500 м, Максимальна - 2200. У стандартному коробі міститься 32 постріли.

В Україну були передані гранатомети модифікації Mark Mod 3, які вироблялися з 1981 по 2000 роки в США. Офіційно ця зброя була розроблена ще в 1967 році.

Техніка настільки добре зарекомендувала себе в роботі, що на виготовлення таких гранатометів було видано ще кілька ліцензій.