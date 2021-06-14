У ЗСУ показали робота-розвідника при виконанні бойових завдань
Українську військову розвідку можуть посилити роботи. Зараз експерти вже проводять аналіз, щодо ефективності використання роботів-розвідників при виконанні бойових завдань.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці в Facebook.
"На думку фахівців, роботизовані системи спостереження мають можливість на значній відстані виявити передислокацію противника або рух диверсійно-розвідувальної групи, і відкривши вогонь по ворогу, вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад", - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ показали робота-розвідника (фото: facebook.com/theDefenceIntelligence.ua)
Експерти зазначили, що вже доведено доцільність використання платформ як носіїв антен радіолокаційної розвідки і систем радіоелектронної боротьби.
Зараз розробники бойових дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їх автономного використання в умовах сучасного бою.
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