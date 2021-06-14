У ЗСУ показали робота-розвідника при виконанні бойових завдань

Українську військову розвідку можуть посилити роботи. Зараз експерти вже проводять аналіз, щодо ефективності використання роботів-розвідників при виконанні бойових завдань.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці в Facebook .

"На думку фахівців, роботизовані системи спостереження мають можливість на значній відстані виявити передислокацію противника або рух диверсійно-розвідувальної групи, і відкривши вогонь по ворогу, вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ показали робота-розвідника (фото: facebook.com/theDefenceIntelligence.ua)

Експерти зазначили, що вже доведено доцільність використання платформ як носіїв антен радіолокаційної розвідки і систем радіоелектронної боротьби.

Зараз розробники бойових дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їх автономного використання в умовах сучасного бою.