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У ЗСУ показали робота-розвідника при виконанні бойових завдань

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Понеділок 14 червня 2021 07:31
У ЗСУ показали робота-розвідника при виконанні бойових завдань Фото: в ЗСУ показали робота-розвідника (president.gov.ua)
Автор: Styler

Українську військову розвідку можуть посилити роботи. Зараз експерти вже проводять аналіз, щодо ефективності використання роботів-розвідників при виконанні бойових завдань.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своїй сторінці в Facebook.

"На думку фахівців, роботизовані системи спостереження мають можливість на значній відстані виявити передислокацію противника або рух диверсійно-розвідувальної групи, і відкривши вогонь по ворогу, вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ показали робота-розвідника при виконанні бойових завдань

У ЗСУ показали робота-розвідника (фото: facebook.com/theDefenceIntelligence.ua)

Експерти зазначили, що вже доведено доцільність використання платформ як носіїв антен радіолокаційної розвідки і систем радіоелектронної боротьби.

Зараз розробники бойових дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їх автономного використання в умовах сучасного бою.

Нагадаємо, в російських пабліках з'явилися оголошення, за допомогою яких заманюють солдат на Донбас, щоб воювати на боці бойовиків "ЛНР" і "ДНР". Стало відомо, які ж суми обіцяють військовим за участь у військових діях.

Ми також писали про те, що Міноборони хоче відмовитися від короткострокових контрактів на службу в ЗСУ.

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