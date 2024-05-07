Вступительная кампания в магистратуру стартовала: главное, что нужно знать абитуриентам

В Украине стартовала вступительная кампания в магистратуру. В этом году регистрация будет проходить как при личном присутствии абитуриента, так и дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Освіта.юа ".

Что нужно знать поступающим

Приемные комиссии ВУЗов приступили к регистрации для поступления на магистратуру. Если абитуриент не может подать документы лично, то может сделать это дистанционно, отправив необходимые документы по электронной почте или другим каналом связи, определенным учебным заведением.

При дистанционной регистрации приемной комиссии будут принимать только заявления-анкеты с квалифицированной электронной подписью (КЭП). Если в анкете не будет этой подписи, то поступающего не допустят к участию в ЕВЭ и ЕПВИ.

Для регистрации в приемную комиссию заведения нужно подать комплект документов и выбрать город сдачи в Украине или за границей и перечень экзаменов.

Подтверждением регистрации является изготовление бланка экзаменационного листа после подачи всех данных.

Регистрация для сдачи единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания продлится до 29 мая.

Напомним, что в 2024 году основная сессия ЕВЭ и ЕПВИ будет проводиться с 24 июня по 15 июля, дополнительная - с 31 июля по 14 августа. Собеседования вместо ЕВЭ, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ пройдут с 17 по 28 июля.

Что нужно учесть поступающим в магистратуру

Поступающие в магистратуру должны иметь карточку физического лица в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Если у абитуриента нет такой карты, то приемная комиссия создает ее перед началом регистрации.

Абитуриентам, которые будут сдавать ЕВЭ и ЕПВИ, нужно заранее сделать КЭП, иначе их не смогут зарегистрироваться.

Какие документы нужны для регистрации на ЕВЭ и ЕПВИ (скриншот)

Работник приемной комиссии должен подтвердить получение этих документов, направив ответ на электронку поступающего. Также абитуриенту присылают уведомление в случае отказа в регистрации.