Зустрічаємо Святвечір 12 стравами: найсмачніші рецепти куті, борщу, пампух, узвару та інших частувань

І пам'ятайте, що за стіл слід сідати з появою першої зірки в небі. На вечерю не можна спізнюватися, а починали її з куті. Пшеницю з маком, горіхами і медом першим пробував господар будинку.

Традиційне меню на Святвечір може виглядати ось так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

Традиційна багата кутя

Зерно "пиханої" пшениці (0,5 л) промити холодною водою, поставити варити, поки не стане м'яким. За той час, поки охолоджується зерно, промити гарячою водою мак (250 г). Воду злити і висипати мак до макітри.

Перетирати його до появи молочкуватої суміші. Краще терти мак, якщо додати до нього 50 г цукру.

Зварене зерно пшениці помістити в макітру з перетертим маком, перемішати, додаючи мед чи цукор та горіхи до смаку.

"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.

Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті.

Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.

Фото: Кутя для Святвечора (instagram.com/olgavovk_0866)

Борщ "з вушками"

Інгредієнти для пісного борщу:

сушені гриби - 150 г,

буряк - 500 г,

морква - 100 г,

буряковий квас - 400 г,

борошно - 50 г,

вершкове масло - 100 г,

сіль, перець - за смаком.

Сушені гриби промийте й відваріть. Буряки, моркву почистіть й теж відваріть. З'єднайте овочевий і грибний відвари.

Буряки наріжте соломкою, вкиньте у відвар, заправте сіллю, перцем, буряковим квасом, додайте борошно, підсмажене на вершковому маслі, і добре прокип'ятіть борщ.

Подають такий борщ разом з "вушками".

Вушка для борщу:

Пшеничне борошно - 1,5 склянки,

Вода - 0,5 склянки,

Вершкове масло або маргарин - 2 ст. ложки,

Сіль - за смаком.

Для начинки: гриби сушені або свіжі, цибуля, сіль, рослинна олія.

Замісіть тісто як на пельмені. Для начинки потрібні сушені або свіжі гриби. Якщо гриби сушені, то їх треба замочити у воді, а потім відварити. Якщо свіжі, то досить їх відварити.

Злегка підсмажте цибулю. Варені гриби відцідіть від води, дрібно поріжте і додайте в цибулю і трішки посмажте.

Тісто розкачайте на маленькі кружечки, покладіть начинку з грибів і зліпіть таким же чином, як ліпляться пельмені та відваріть в підсоленій воді протягом хвилини.

Карпатська грибна юшка

Інгредієнти на 3 л юшки:

100 г сушених грибів

2-3 шт. цибулі

1 велика морква

3-4 ст. л. олії

Сіль

Чорний мелений перець

2-3 зубчика часнику

Зелень за смаком

Залийте водою сушені гриби, залиште на 3-4 години (або на ніч). Відцідіть гриби, а воду з них окремо процідіть через дрібне сито.

Гриби можна порізати, або залишити такими, як є. Закласти їх у воду, де вони замочувалися, долити туди ще чистої води і варити приблизно 1,5 години.

Нарізати цибулю кубиками, натерти моркву на терці.

Юшку з майже готовими грибами посолити і поперчити.

На сковорідці пасерувати цибулю і моркву. Додати засмажку, а також натертий часник в каструлю. Довести до кипіння і залишити настоюватися 10-15 хвилин.

Грибна юшка готова!

Вареники з капустою

Для тіста:

Борошно пшеничне вищого сорту - 2 склянки

Вода - 0,5 склянки

Дріжджі сухі - 1,5 столових ложки

Сіль - щіпка

Рослинна олія - 2 столові ложки

Для начинки:

1 цибулина,

приблизно 700 г білокачанної капусти,

2 ст. ложки рослинної олії,

сіль, перець (за смаком)

Ось такий вигляд можуть мати наші вареники (фото: ukrainians.today)

Для начинки обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте дрібно нарізану капусту, посоліть, перемішайте, протушкуйте хвилин 10-15 на маленькому або середньому вогні, стежте, щоб не підгоріла, поперчіть за смаком.

Для тіста додайте в просіяне борошно сухі дріжджі, сіль, перемішайте, додайте теплу воду з розмішаною в ній рослинною (соняшниковою без запаху) олією, добре розмішайте дерев’яною лопаточкою, щоб тісто відставало від посуду, накрийте рушником, поставте в тепле місце без протягів.

Коли тісто збільшитися в 2 рази, обімніть його і дайте ще раз підійти. З тіста зробіть кульки, які розкачайте на посипаній борошном дошці, викладіть начинку, защипніть. Вареники повинні бути за розміром як великі пельмені або маленькі пиріжки. Варити можна як на пару, так і у воді.

Голубці з картоплею і грибами

Інгредієнти для пісних голубців:

11-12 капустяного листя

350-400 гр. картоплі

250-300 гр. грибів

1 цибулина

1 морква

200 гр. томатної пасти

1 лавровий лист

Трохи зелені кропу

Сіль за смаком

Олія для обсмажування

Картоплю очистіть і відваріть до готовності в підсоленій воді, потім воду злийте, а картоплю розімніть в пюре.

Гриби обсмажте з дрібно нарубаною цибулею і натертою на тертці морквою до золотистого кольору на олії, додайте в картопляне пюре, по необхідності додайте солі за смаком і трохи рубленого кропу, добре перемішайте.

Капустяне листя відваріть до м’якості у воді (воду не зливайте), зріжте грубі прожилки, начиніть листя картопляним пюре і сформуйте голубці.

На сковороді розігрійте трохи олії, обсмажте голубці з двох сторін, укладіть голубці у вільну каструлю.

У невеликій кількості води, в якій варилася капуста, розчиніть томатну пасту і трохи солі, залийте голубці так, щоб рідина злегка їх прикрила. Посипте рубаним кропом, додайте лавровий лист, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і готуйте на маленькому вогні 20-25 хвилин.

Фото: Варіант, як можуть виглядати накручені голубці (pixabay.com)

Маринований оселедець за 2 години

Інгредієнти:

Оселедець (розморожений) - 1 кг (3 шт.)

Перець духмяний горошком - 4 шт.

Сіль - 3 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Яблучний сік - 0,5 склянки.

Купаж оливкової та соняшникової олії - 2 ст. л.

Розморозьте рибу, видаліть голову і нутрощі, зніміть шкіру та поріжте філе на шматочки.

Яблучний сік підігрійте, додайте спеції, перемішайте.

Рибу залийте маринадом, залиште на 2 години.

Коли вибираєте бочкові оселедці, звертайте увагу на пружність рибин, чи немає дивних плям, а також на запах - не має бути неприємної нотки.

Зазначимо, що у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа.

Мариновані гриби за годину

Інгредієнти:

Білі гриби (можна заморожені) - 5-6 шт.

Зелена цибуля - 2-3 шт.

Часник - 1-2 зубчики

Оцет харчовий - 0.5 ч. л.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Сіль, чорний перець за смаком

Налийте в каструлю 2,5 літра води, закип'ятіть і покладіть гриби туди. Варити треба приблизно 10 хвилин.

Перекладіть зварені гриби в миску, дайте охолонути і поріжте на великі шматки, якщо потрібно. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте постояти хвилин десять, щоб сіль розчинилася.

Фото: Рецепт швидких маринованих грибів (djurenko.com)

Очистіть часник, дрібно нарубайте і додайте до грибів. Тонко наріжте зелену цибулю (тільки перо). Перемішайте і додайте 0,5 ч. л. харчового (столового) 6% оцту. Дайте постояти ще 10 хвилин і заправте рослинною олією.

Якщо закуску поставити в холодильник на деякий час, вона стане ще смачніше.

Заливна риба

Інгредієнти на 1 велику рибину (1000-1200 г):

10-12 г желатину,

по 1 шт. коріння (морква, петрушка, пастернак, селера - на вибір),

головка цибулі,

лавровий лист,

сіль.

Зазначимо, що найкраще для заливної риби підходять великі види риб (осетер, судак, щука). Однак це зовсім не є непорушним правилом.

Очищену і вимиту рибу нарізати на шматки. Кістки, голову без зябер, зачистки і ікру скласти в каструлю, додати коріння, цибулю, сіль, лавровий лист (1-2 листка), залити водою і поставити варити.

Через 15-20 хвилин в цю ж каструлю покласти для варіння шматки риби.

Коли риба буде готова, вийняти шматки шумівкою, укласти на блюдо у формі цілої риби, але з невеликими проміжками між шматочками, і поставити блюдо в холодне місце.

Одержаний від варіння риби бульйон злити і приготувати 2-2,5 склянки желе, тобто розчинити розмочений желатин, закип'ятити і процідити через серветку.

Кожен шматок риби прикрасити скибочками лимона, моркви, нарізаної у вигляді зірочок, листочком зелені і залити отриманим желе в два-три прийоми, щоб прикраси не зрушилися з місця, а шматки риби були залиті желе.

Страву тримати в холодному місці, поки желе не застигне.

Фото: Як приготувати заливну рибу на Святвечір (jisty.com.ua)

Тушкована капуста

Інгредієнти:

1 середня капуста - 1 кг

250 грам квашеної капусти

Гриби

5-6 штук невеликих солоних огірки

2 столові ложки томатної пасти

1 столова ложка цукру

Рослинна олія

Сіль і перець за смаком

Нашаткуйте дрібно капусту. Нагрійте в сковороді олію і помістіть капусту у сковороду. Додайте 0,5 склянки води. Накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин.

Потім додайте порізані на кружальця огірки, гриби, кислу капусту, цукор і томатну пасту. Якщо треба, посоліть і поперчіть.

Все добре перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.

Наша особлива капуста готова!

Квасоля з грибами

Інгредієнти:

300 г квасолі,

50 г сушених опеньків,

2 цибулини,

2 ст. ложки борошна,

2 ст. ложки олії,

сіль за смаком,

2-3 зубки часнику.

Квасолю залийте холодною, а гриби - гарячою водою і залиште на ніч, щоби набухли.

Зваріть разом у невеликій кількості води до готовності квасолі.

Дрібно посічену цибулю підсмажте на олії, додайте борошно і тримайте на вогні, доки борошно не стане золотистого кольору.

З'єднайте усі складники, заправте до смаку сіллю та часником.

Фото: Квасоля з грибами (krasainfo.com)

Узвар

Інгредієнти:

Сушені яблука - 100 г

Сушені груші - 100 г

Чорнослив - 100 г

Родзинки - 50 г

Мед - 3/4 стакана

Вода - 5 л

Сухофрукти потрібно перебрати, добре промити, залити водою і варити, враховуючи термін варіння кожного фрукта.

Спочатку відварити сухі груші та яблука, потім покласти чорнослив, родзинки і довести до кипіння.

Відвар злити, процідити, розчинити в ньому мед, залити зварені фрукти і ягоди і довести до кипіння.

Потім поставити узвар в холодне місце і дати настоятися 5-6 годин. Можна приготувати узвар з будь-яких сушених фруктів і ягід.

Фото: Узвар (Юлія Червинська, РБК-Україна)

Пампухи

Інгредієнти:

1 кг борошна,

50 г дріжджів,

0,5 склянки цукру.

200 г вишневого або трояндового варення для начинки.

Розчиніть водою половину муки і дріжджів до однорідної маси з консистенцією домашньої сметани. Поставте в тепло. Коли тісто підійде, замісіть його, додаючи решту муки, сіль і цукор. Знову поставте в тепло.

Коли тісто підросте, викладіть його частину на посипану борошном дошку і викачайте корж завтовшки 1 см.

До половини коржа склянкою позначте кола. В центрі кожного кола покладіть варення без сиропу, накрийте другою половиною коржа і склянкою виріжте пампушки. Складіть їх на посипану борошном дошку і накрийте. Так само зробіть пампушки з решти тіста і всі разом поставте у тепле місце, щоб підійшли.

Смажити пампушки треба в соняшниковій олії. Стежте, щоб жир не дуже кипів, бо при швидкому смаженні пампушки всередині можуть залишитися сирими.

Готові пампушки можна посипати цукровою пудрою, а подавати краще з узваром.

Фото: Пампухи для Святвечера (instagram.com/vega.room)