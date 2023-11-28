Успейте насладиться его вкусом: этот полезный суперфуд нужно есть прямо сейчас

Осень быстро замещается зимними холодами. Проходят "золотые дни" сезонных продуктов. Речь идет об оранжевой тыкве, которая полезна для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Непременной характеристикой тыквы является ее яркий оранжевый цвет. Таким ее делает бета-каротин - предшественник витамина А. Он превращается в этот витамин в кишечнике после того, как мы потребляем продукты с ним в составе.
Эксперты говорят, если съесть одно блюдо из тыквы значит получить 1-2 дневных нормы этого витамина. Такое следует делать чаще, ведь мы преимущественно недополучаем достаточно витамина А из рациона, согласно некоторым исследованиям.
Следует знать, что витамин А:
Тыква содержит также витамин С и калий, клетчатку и медленные углеводы, которые не дают нам быстро проголодаться.
Специалисты говорят, что без преувеличения, по своему нутриентному составу она является настоящим суперфудом. В значительной степени благодаря высокому содержанию цинка.
Цинк играет важную роль в следующих процессах:
А еще тыквенные семена - абсолютный лидер по содержанию магния среди всех продуктов в нашем рационе. А магний является кофактором (активатором) более 300 ферментов, регулирующих разнообразные биохимические превращения в организме человека.
В частности, магний нужен для:
Тыквенные каши и супы-пюре
Их можно готовить сладкими или добавить перца, чеснока или имбиря. Тыква прекрасно сочетается с мясными блюдами и салатами. Ее можно натереть или нарезать кубиками и немного стушить.
Тыква может дополнить один из многочисленных вариантов утреннего омлета. В сочетании с сыром или зеленью она сделает завтрак более полноценным, обогатив его медленными углеводами, минералами и клетчаткой.
Десерты
Тыква имеет невысокую калорийность и приятный сладковатый привкус. Это делает ее идеальным компонентом для различных десертов, в частности, выпечки.
Использование тыквы не только способствует обогащению ценных нутриентов, но и позволяет существенно уменьшить в десерте содержание добавленных сахаров.
Добавляйте тыкву в любой рецепт кексов (натертую сырую или пюре из отварной тыквы), сочетая ее с корицей. Отдельное удовольствие - ароматные пирожки с тыквой.
Тыквенные семена
Отличный высокобелковый перекус, не требующий особых условий хранения. Так что пакет с тыквенными семенами - прекрасное дополнение к содержанию тревожного или туристического рюкзака.
Для настоящих фанатов и фанаток существует тыквенное латте или какао. Можно добавить ваниль или корицу. Это вкусный и полезный напиток.
Ранее мы сообщали, какой запас важных продуктов должен всегда быть дома.
Также мы писали, какие продукты нельзя есть каждый день.