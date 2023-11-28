Успейте насладиться его вкусом: этот полезный суперфуд нужно есть прямо сейчас

Чем полезна тыква

Непременной характеристикой тыквы является ее яркий оранжевый цвет. Таким ее делает бета-каротин - предшественник витамина А. Он превращается в этот витамин в кишечнике после того, как мы потребляем продукты с ним в составе.

Эксперты говорят, если съесть одно блюдо из тыквы значит получить 1-2 дневных нормы этого витамина. Такое следует делать чаще, ведь мы преимущественно недополучаем достаточно витамина А из рациона, согласно некоторым исследованиям.

Следует знать, что витамин А:

важен для зрения

способствует нормальной работе иммунной системы

нужен для поддержания здоровья кожи и слизистых

поддерживает нормальный метаболизм железа

Тыква содержит также витамин С и калий, клетчатку и медленные углеводы, которые не дают нам быстро проголодаться.

Что стоит знать о тыквенных семенах

Специалисты говорят, что без преувеличения, по своему нутриентному составу она является настоящим суперфудом. В значительной степени благодаря высокому содержанию цинка.

Цинк играет важную роль в следующих процессах:

разделение клеток, их защита от оксидативного стресса

поддержание нормального состояния кожи, ногтей и костей

поддержание репродуктивной функции и нормального уровня тестостерона

работа иммунной системы

нормальное усвоение макронутриентов

поддержка когнитивной функции мозга

А еще тыквенные семена - абсолютный лидер по содержанию магния среди всех продуктов в нашем рационе. А магний является кофактором (активатором) более 300 ферментов, регулирующих разнообразные биохимические превращения в организме человека.

В частности, магний нужен для:

нормальной работы нервной системы и поддержания психической деятельности

здорового энергетического метаболизма и синтеза белков

здоровье мышц, костей и зубов

Что готовить из тыквы и семян

Тыквенные каши и супы-пюре

Их можно готовить сладкими или добавить перца, чеснока или имбиря. Тыква прекрасно сочетается с мясными блюдами и салатами. Ее можно натереть или нарезать кубиками и немного стушить.

Тыква может дополнить один из многочисленных вариантов утреннего омлета. В сочетании с сыром или зеленью она сделает завтрак более полноценным, обогатив его медленными углеводами, минералами и клетчаткой.

Десерты

Тыква имеет невысокую калорийность и приятный сладковатый привкус. Это делает ее идеальным компонентом для различных десертов, в частности, выпечки.

Использование тыквы не только способствует обогащению ценных нутриентов, но и позволяет существенно уменьшить в десерте содержание добавленных сахаров.

Добавляйте тыкву в любой рецепт кексов (натертую сырую или пюре из отварной тыквы), сочетая ее с корицей. Отдельное удовольствие - ароматные пирожки с тыквой.

Тыквенные семена

Отличный высокобелковый перекус, не требующий особых условий хранения. Так что пакет с тыквенными семенами - прекрасное дополнение к содержанию тревожного или туристического рюкзака.

Для настоящих фанатов и фанаток существует тыквенное латте или какао. Можно добавить ваниль или корицу. Это вкусный и полезный напиток.