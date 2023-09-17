Успейте до блекаута. Врачи объяснили, что нужно сделать уже сейчас, чтобы безопасно перезимовать

Сделайте плановые операции

Если давно мечтали удалить родинку или выровнять перегородку, чтобы нос дышал, то сделайте это сейчас. Не доводите болячки в состояние неотложной помощи. Занимайтесь ими, пока они в спящем режиме.

"Конечно больницы обеспечены источниками энергии, но осенью и зимой пиковые нагрузки на них. Поэтому высок риск, что все плановые операции будут смещены", - объясняют медики.

За это время болячка из спящего режима может перейти в активное состояние и в дополнение к отключениям света, вы еще будете заниматься неотложными вопросами восстановления здоровья.

Сходите к стоматологу

Вся аппаратура в стоматологии нуждается в токе, так что не все стоматологии будут продолжать работать в условиях перебоя со снабжением электроэнергией.

"А это значит, что и к другим стоматологам будет крайне трудно попасть. Поэтому лучше сходите сейчас и все проверьте, и при необходимости полечите", - советуют эксперты.

Сделайте прививки

Проверьте, есть ли у вас ревакцинация против столбняка и дифтерии. При необходимости сделайте их. Также сделайте прививки от гриппа.

"Поверьте, вы не захотите искать наощупь жаропонижающее лекарство, термометр или выкашливать внутренности", - отмечают врачи.

Сделайте запас лекарств

Конечно, во время блекаута аптеки будут работать, но даже у них возможны перебои. Поэтому лучше запастись необходимыми препаратами и чувствовать себя комфортнее. Также не забудьте и о средствах контрацепции.

Узнайте адреса ближайших больниц

Выпишите адреса и телефонные номера ближайших больниц. Загрузите себе на смартфон офлайн-карты или на всякий случай изучите туда дорогу.

Позаботьтесь о психическом здоровье

"Примите тот факт, что отключение электроэнергии является частью нашей обыденности. Виноваты в этом только наши северные соседи, но не надо каждый раз слиться из-за этого, потому что это сожрет вашу энергию. Если принять этот факт вам сложно, то обсудите это со своим психологом", - советуют медики.

Купите средства освещения

Уже сейчас стоит купить фонарики, свечи, светоотражающие ленты и наклейки. Важно, чтобы вас на улице видели водители. Также стоит приобрести налобный фонарик, чтобы и вы могли видеть в темноте.