"Успеваю откладывать": Тоня Матвиенко призналась, какую сумму выплат получает в Великобритании

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, какую денежную помощь получает в Великобритании и как ей удается экономить.
Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.
Сейчас исполнительница с дочерью Ниной до сих пор находится в Великобритании. Там они получают пособие.
В частности, Матвиенко с дочерью в месяц получает от власти 620 футов. Впрочем, знаменитость старается не слишком тратить эти средства. Звезда их откладывает, чтобы привезти в Украину.
"У меня получается 620 фунтов в месяц. Здесь уровень жизни немного другой, много стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня есть маленький гривневый доход. Я пытаюсь потратить гривны, а фунты собираю домой", - сказала она.
Тоня также рассказала, что этих денег им с дочерью хватает. Обычно они тратят на еду и топливо. Матвиенко говорит, что в Великобритании цена на бензин составляет 70 гривен за литр.
"Честно, мне хватает. Я себе одежду не покупаю. На еду нам хватает. Нам дали еще машину. Однако мы далеко никуда не ездим. Мне хватает, я еще успеваю отложить", - рассказала Тоня.
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