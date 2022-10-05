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"Успеваю откладывать": Тоня Матвиенко призналась, какую сумму выплат получает в Великобритании

Тоня Матвиенко рассказала о денежной помощи в Великобритании (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, какую денежную помощь получает в Великобритании и как ей удается экономить.

Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

Сейчас исполнительница с дочерью Ниной до сих пор находится в Великобритании. Там они получают пособие.

В частности, Матвиенко с дочерью в месяц получает от власти 620 футов. Впрочем, знаменитость старается не слишком тратить эти средства. Звезда их откладывает, чтобы привезти в Украину.

"У меня получается 620 фунтов в месяц. Здесь уровень жизни немного другой, много стоит дороже. Я эти деньги собираю для Украины. Я их трачу, но у меня есть маленький гривневый доход. Я пытаюсь потратить гривны, а фунты собираю домой", - сказала она.

Тоня Матвиенко рассказала, какую денежную помощь получает в Великобритании (скрин)

Тоня также рассказала, что этих денег им с дочерью хватает. Обычно они тратят на еду и топливо. Матвиенко говорит, что в Великобритании цена на бензин составляет 70 гривен за литр.

"Честно, мне хватает. Я себе одежду не покупаю. На еду нам хватает. Нам дали еще машину. Однако мы далеко никуда не ездим. Мне хватает, я еще успеваю отложить", - рассказала Тоня.

Тоня Матвиенко с мужем и дочерьми (instagram.com/tonya_matvienko)

Ранее Матвиенко рассказывала о реакции мамы на ее беременность в 16 лет.

Также певица рассказывала о домогательствах врача и как он ей угрожал.

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Тоня Матвиенкопевец