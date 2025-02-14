Установление собственных границ и уважение к ним: советы от психолога Фонда Ахметова

Личные границы - это защита эмоционального и ментального здоровья. Они помогают выстраивать гармоничные отношения и избегать токсичного влияния.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

О важности установления личных границ и их влиянии на взаимоотношения с другими людьми рассказала во время теплой встречи с приемными родителями в рамках проекта "Сиротству - нет!" психолог Фонда Рината Ахметова и эксперт в сфере правозащиты Людмила Проценко.

"Чаще всего люди нарушают границы друг друга, руководствуясь добрыми намерениями, называя это заботой и вниманием. Иногда мы даже не понимаем, что наши границы нарушены, и позволяем делать это снова и снова", - отметила Людмила Проценко.

Психолог объяснила, что личные границы бывают: физические, эмоциональные, социальные, интеллектуальные, финансовые и духовные. Они помогают защитить личное пространство, чувства, убеждения и взаимоотношения от нежелательного вмешательства. Важно уметь определять свои границы, открыто о них говорить и не позволять их нарушать.

Вот действенные советы, как устанавливать свои и уважать чужие границы:

Познайте себя - разберитесь в своих потребностях, ценностях и триггерах;

Будьте честными - откровенно говорите о своих чувствах и потребностях с окружающими;

Говорите "нет" - отказ не означает эгоизм, он является заботой о себе;

Уважайте себя - придерживайтесь собственных границ и не позволяйте их нарушать;

Создавайте здоровые отношения - уважайте границы других, так же как и свои.

Еще больше советов о том, как правильно устанавливать личные границы по ссылке.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству - нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.