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Встав і пішов: у Чернівцях охоронці ринку "зцілили" безногого жебрака (відео)

Автор: Анна Шиканова

У Чернівцях на Калинівському ринку стався курйозний інцидент. Безногий жебрак раптово зцілився прямо на очах у перехожих.

Відео зцілення жебрака зняли очевидці інциденту і розмістили його на сторінці Калинівського ринку в Facebook.

На кадрах видно, як чоловік сидить в картонній коробці та просить милостиню у перехожих. За зовнішнім виглядом - він з інвалідністю й у нього ампутовані дві ноги.

Через деякий час до жебрака підійшли співробітники фінансового моніторингу та охорони ринку. В цей же момент чоловік раптово "зцілився" - у нього з'явилися ноги, він встав на них, забрав свою коробку і пішов.

"Пам'ятаєте, ми розповідали вам про нашу Службу фінансового моніторингу та охорони? Так ось, хлопці настільки круті, що не тільки легко ловлять злочинців, але ще і можуть чудесним способом зцілити!"- написали на сторінці Калинівського ринку.

Користувачів це відео розвеселило, і вони запропонували суперменам зцілити всіх жебраків в місті.

  • Можливо, з вашими зв'язками та командою можна навести порядок не тільки на ринку, а по всьому місту. Таких диво-жебраків у нас десятки.
  • Напевно, у нього ніжки затекли.
  • Вставай і йди! Все, як у Святому листі.
  • Смарт-коробка у нього.
  • Таких, без ніг, повно на ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві дві туристичні компанії викрили на підробку COVID-тестів.

А також розповідали про те, що у Києві блаженна бабуся-жебрак виявилася вусатим мужиком.

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