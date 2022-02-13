Спливли малюнки "радянської" дівчинки, що показують сувору правду про СРСР

1. Обід на кухні. Мама чи бабуся готує вечерю на крихітній кухні з убогим радянським побутом, двоколірними синьо-білими стінами, картатою клейонкою на столі. А на даху сусідньої "хрущовки" за вікном напис "Слава Труду!"

2. Кінець застілля. Такий формат розваг для дорослих - був чи не єдиним з доступних. Посидіти в компанії було особливо ніде: ресторан - пафосно і дорого, а нормальних сімейних кафе в принципі не існувало. Звичайно ж прикрасою кожної кімнати був сервант з "кришталем", такий як на задньому плані.

3. Ранок. Дівчинка підліток в крихітній кімнатці з килимком, письмовим столом, обертовим стільцем і звичайно ж килимом на стіні збирається на навчання.

4. Дитячий майданчик. Звичайна картинка розваг радянських підлітків: дівчата п'ють вино, а хлопець в синіх спортивках "Адідас" робить якісь вправи, граючи перед "дамами" м'язами.

5. Дівчата курять за гаражами. Ще одна типова картинка розваг радянської молоді.

6. Вечірні посиденьки біля телевізора всією сім'єю. Тут дуже точно показані деталі епохи: ваза на телевізорі з мереживною в'язаною серветкою, килим на стіні, сімейні труси і рогові окуляри у тата...

7. Черга в молочному відділі "Гастроному". Традиційна картинка радянської епохи.

8. Зима в промисловому районі. "Пацанчики" в спортивних костюмах - явище аж ніяк не" дев'яностих", а більш раннє.

9. Життя молоді. Молодша школярка йде з краваткою, а старшокласниці вже виглядають як цілком дорослі дами з зачісками-начосом, косметикою і в яскравому одязі.

10. Однушка з перегородкою-шафою. Кімната перегороджена якимось сервантом, з однієї сторони у батьків створено щось на зразок вітальні для перегляду телепередач, а з іншого боку серванта живе хлопець-підліток в "складному" віці.

11. Бабусі на лавочці і "повія". Можна тільки здогадуватися, що шиплять ці бабусі на лавці про "Наташку з двадцять п'ятої, яка знову так вирядилася".

Всі фото: mirovich.media