Спливли нові деталі про українку, яка викинула паспорт: чекаємо відео з вибаченнями

Названо ім'я скандальної українки

Правда, через деякий час жінка закрила свій обліковий запис. Мабуть, якомога далі від гніву користувачів.

Також спливло й ім'я скандальної мами двох дітей, яким вона подає своєрідний приклад, викидаючи паспорти на землю. Її звуть Людмила Чмульова.

Фото: українка, яка потрапила в скандал через викинутий паспорт (instagram.com/chmulyova)

Реакція мережі на вчинок Українки

Так, наприклад, активіст Владислав Шевчук відреагував на дії українки у своєму пості. Він упевнений, що вона ще буде вибачатися.

"На відео - розгнівана через проблеми з вильотом до Стамбула туристка, яка показово викинула український закордонний паспорт, це ж повторили і її діти. Упевнений, що незабаром вона буде вибачатися за свій ганебний вчинок. А для прискорення цього, друзі, давайте зробимо її "відомою", - написав Шевчук.

У коментарях українці висловилися й одноголосно прийшли до думки, що в цій ситуації дуже шкода дітей, які копіюють свою маму.