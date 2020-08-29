Спливли нові подробиці ДТП з курсантками: майор погрожував дівчатам

В результаті ДТП на території військового коледжу в Києві постраждали три курсантки. Всі вони проходять лікування після отримання травм різного ступеня тяжкості. Детальніше про стан дівчат на поточний момент і про те, що сталося перед трагедією – читайте в нашій статті.

Як повідомляється в групі dtp.kiev.ua у Facebook, стали відомі нові подробиці резонансного інциденту.

"Стало відомо, що майор перед тим, як скоїти наїзд на курсанток, лякав їх, а після заїхав на сходинки, на яких дівчата намагалися врятуватися", - йдеться у публікації.

Також в співтоваристві розповіли про стан дівчат на поточний момент.

"Зараз одна з трьох постраждалих під час наїзду на території військової частини курсанток знаходиться в важкому стані в реанімації. Курсантки не падають духом і збираються продовжити навчання в Українській військово-медичній академії після проходження курсу лікування", - додали в співтоваристві.

Раніше повідомлялося, що військові розповіли про майора Володимира Холодного, який п'яним задавив трьох курсанток в Києві.

Також з'ясувалися страшні деталі ДТП з курсантками у Києві, коли майор від'їжджав і давив дівчат знову.