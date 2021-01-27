Спливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людей

В мережі опублікували найстрашніші фото утримання полонених у донецькій в'язниці під назвою "Ізоляція". Будівля - це колишній завод ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Зараз тут катують людей.
Деякі фотографії опублікував на своїй Facebook-сторінці Олександр Махов.
"Про долю багатьох людей, які тут знаходяться - нічого невідомо. Не виключено, що тут можуть бути й ті українські громадяни, які вважаються зниклими без вісти. Але найцікавіше - фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять", - написав Махов.
За його словами, зараз у багатьох Telegram-каналах стали спливати фото в'язниці й приміщень в ній, де жорстоко катують людей.
Зазначимо, що на катівному столі лежить скотч і "тапік" — це польовий телефон "ТА". Оголені дроти прикручуються до пальців або геніталій людини, для генерації напруги прокручується ручка на боці апарата.
Ця в'язниця передбачена бойовиками для "особливо небезпечних злочинців". Точну кількість убитих і закатованих там людей достовірно ніхто зараз не знає.
В коментарях українці відреагували на моторошні фотографії.
Як ми писали раніше, понад 100 українських військовослужбовців і цивільних пройшли через донецьку в'язницю "Ізоляція", яка відома тим, що бойовики там жорстоко катують людей.