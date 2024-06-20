Всего один обычный ингредиент сделает картошку хрустящей - и это не масло

Что сделает корочку картофеля хрустящей

Существуют различные методы приготовления картофеля, чтобы получить хрустящую корочку - на растительном масле, на сливочном масле, запекание в духовке.

Однако есть еще один, такой же простой и действенный, с ингредиентом, который, скорее всего, уже есть в вашем холодильнике: майонезом.

Хотя не все любят майонез из-за его жирности, если им просто смазать картофель перед запеканием, можно получить легкую и хрустящую корочку и невероятный вкус, особенно если добавить немного любимых приправ.

Почему майонез делает корочку

Майонез - это эмульсия, которая в основном состоит из жиров (масла и яиц), а также уксуса и приправ. Поэтому майонез густой, но при этом легко намазывается.

Поэтому, в отличие от сливочного масла или масла, майонез остается на картофеле, а не сползает с него - даже после того, как он начнет готовиться.

Майонез также имеет более высокую температуру горения, чем сливочное или растительное масло, а это значит, что картофель можно готовить при более высокой температуре без риска пережарить извне до того, как внутренняя часть полностью приготовится.

По этой же причине некоторые предпочитают использовать майонез для приготовления сыра на гриле вместо сливочного масла.

Майонез также помогает ускорить реакции при процессе приготовления, что способствует образованию хорошей золотистой корочки.

Хотя можно почувствовать небольшой привкус уксуса в майонезе, картофель не будет по вкусу как майонез - особенно, если добавить специй.

Поскольку майонез невероятно густой, он действует как клей, приклеивая специи и приправы к картофелю в течение всего времени приготовления.

В то же время, специи и приправы советуют предварительно смешать вместе с майонезом, и погрузить в такой соус картофель - чтобы он равномерно покрылся.

Как еще сделать картофель еще более хрустящим

Майонез - не единственный способ получить хрустящий жареный картофель. Кроме смазывания майонезом картофель можно предварительно отварить в течение 10 минут.

Это запустит процесс приготовления и обеспечит нежность картофеля внутри. А также ускорит процесс приготовления, поэтому картошке нужно всего 10 минут в духовке, чтобы стать румяной и хрустящей.

После этапа отваривания картофель в этом рецепте не готовится так долго, как в большинстве других рецептов. Такой метод запекания отварного картофеля обеспечит хрустящую корочку в считанные секунды.