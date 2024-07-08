"Всего одно средство". Парикмахер назвала единственный способ избавиться от жирности волос

Красивые и ухоженные волосы - это мечта каждого человека. Многие украинки и украинцы жалуются, что часто волосы очень быстро жирнеют, да и вид при этом имеют не очень привлекательный. Как оказывается - для этой проблемы есть только одно решение.
О единственном способе избавиться от жирности на голове и волосах, рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.
Эксперт рассказала самое главное, что надо понимать это то, что за чистоту кожи головы отвечает единственное средство - шампунь.
"Именно он имеет очищающие ПАВы. Ни одно другое средство не имеет отношения к чистоте волос. Скрабы, спреи, лосьоны - это не те средства, которые очищают", - сказала парикмахер.
Для справки
ПАВы – это одновременно эмульгаторы, загустители, пенообразующие компоненты и стабилизаторы. Они входят в рецептуру кремов, тоников, лосьонов, шампуней и многих других косметических средств.
Руслана отметила, что шампунь должен быть правильно подобран по типу кожи головы.
"Именно правильно подобранный шампунь решает проблемы жирности или сухости кожи головы", - резюмировала стилист по волосам.
Существует миф, что зимой волосы особенно становятся жирными из-за того, что носим головной убор.
Эксперт указала, что время года или сезон не имеют такого значения и влияния, как правильно подобрать шампунь.
"Да, кожа головы имеет выделения разного характера. Луковицы (волосяные фолликулы) работают и летом, и зимой, выделяя секрет. Сальные и потовые железы работают во все сезоны и летом мы точно не меньше потеем. Думаю, больше. Поэтому то, что ношение шапки способствует жирности - неправда. Ну разве что это вещь, которая совсем не пропускает воздух", - рассказала Руслана.
Опытный парикмахер уточнила, что секрет луковица выделяет, чтобы образовать на поверхности кожи - защитный гидролипидный слой.
"А то, что люди воспринимают, что шапка способствует более быстрому образованию жирности - не правда. Здесь можно еще сказать так: лишнее движение на голове - будь то расчесывание расческой, поправление руками или снятие и одевание шапки - просто помогает этому каждому салу расходиться по поверхности волос. Отсюда такое восприятие", - резюмировала она.
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