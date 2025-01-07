Всего лишь один продукт сделает запеченный картофель более хрустящим

Что добавить к запеченному картофелю

Запеченный картофель - идеальный ужин для тех, у кого нет времени на приготовление сложного ужина. Но часто это сытное блюдо остается не только пресным, но и разваливается.

Если вы хотите, чтобы запеченный картофель был хрустящим и более ароматным, нужно убрать лишнюю влагу во время приготовления и убедиться, что пар не делает кожуру картофеля кашеобразной.

По словам Жанин, автора кулинарной книги и основательницы "Love & Lemons" лучший способ обеспечить идеальную корочку картофеля - это обязательно посолить его.

Картофель уже содержит много жидкости, поэтому использование соли вытягивает часть влаги и уменьшает количество пара вокруг поверхности, помогая корочке стать хрустящей.

К тому же соль не только улучшает текстуру запеченного картофеля, но и делает его еще вкуснее, поскольку она активизирует природные ароматы, содержащиеся в картошке, делая вкус более выразительным.

Как сделать запеченный картофель хрустящим (фото: Freepik)

Конечно, немного сливочного масла или сметаны не помешает при запекании картофеля, но и просто подсоленный картофель будет идеально хрустящим и ароматным.

Как готовить запеченный картофель

Сначала разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Однако несмотря на распространенную практику, не стоит заворачивать картофель в фольгу, поскольку пар не сможет выходить.

Почистьте картофель от кожуры, промойте его, а затем высушите бумажным полотенцем. Вилкой сделайте много отверстий на поверхности, чтобы выходил пар.

Натрите картофель оливковым маслом и посыпьте его солью. Как заметила Жанин, это не только придаст картофелю хрустящую корочку - в этом случае не придется приправлять мякоть картофелины во время еды.

Запекайте картошку от 45 до 60 минут, пока кожура не станет золотистой. Проверить картофель на готовность можно и вилкой - зубцы должны легко проходить через картофелину.