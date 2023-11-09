Всего 4 клика. Как в iPhone изменить поисковик по умолчанию (инструкция)

Приведенные цифры показывают, сколько Google платит таким партнерам как Apple за сохранение статуса поисковой системы по умолчанию для своих продуктов.

Ранее Минюст США вместе с группой генеральных прокуроров нескольких штатов обвинил ИТ-гиганта в нарушении антимонопольного законодательства, когда Google использовал свое доминирующее положение в секторе интернет-поиска для того, чтобы не допустить конкурентов к ключевым каналам продаж, таким как браузер Safari компании Apple.

Сумма в 26,3 миллиарда долларов не отражает выплат отдельным компаниям, однако Apple, скорее всего, получила значительную часть средств. По оценкам аналитиков, отчисления Google за сохранение позиции поисковой системы по умолчанию на устройствах Apple составят в этом году около 19 миллиардов долларов.

В ответ на обвинения Google продолжает утверждать, что по желанию пользователи могут изменить поисковую систему по умолчанию несколькими щелчками.

Согласно данным, опубликованным в ходе судебного разбирательства, в 2021 году выручка подразделений Google, включая поисковый бизнес, составила 146 миллиардов долларов США, а расходы на привлечение трафика - более 26 миллиардов долларов США.

Как изменить поисковик

Прежде всего, нужно зайти в Настройку. Внутри мы переходим в Safari.

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В параметрах Safari мы находим в качестве первого варианта Поисковая машина.

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Нажмите на нее, чтобы отобразить все доступные опции: Google, Yahoo, Bing и DuckDuckGo. Теперь просто нужно выбрать ваш любимый вариант.

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